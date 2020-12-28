Covid-19 ağrıları nasıl geçer?

Bu sinsi hastalık bazen hiç semptom vermeden bir kişinin vücudunda barınabiliyor. Biz bu tarz vakalara "taşıyıcı" ismini veriyoruz. Semptom olmadığı için bu kişilerin tespiti ne yazık ki zor. Bu yüzden herkese uygulanan sosyal mesafe ve maske kuralları ile kişisel dezenfeksiyon en önemli korunma yöntemidir.

KORONALI HASTALARDA GÖRÜLEN KAS AĞRILARI...

Bu yazımızda bahsedeceğimiz durum ise koronalı hastalarda görülen kas ağrıları yani tıbbi adı ile söyleyecek olursak: miyalji . Covid tablosu tam oturmuş hastaların neredeyse %96'sında değişik oranlarda kas ağrısı görülebiliyor Bunların bazıları bel ağrıları gibi gelirken bazları da sırt – omuz kuşağı ağrıları tarifleyebiliyor. Nefes darlığının eşlik ettiği akciğer tutulumu olan korona hastalarında yine çok sık bir şekilde sırt ağrısı oluyor. Bu hastalardaki ağrının şiddeti, akciğer tutulumunun derecesi ile doğru orantılı bir şekilde artış gösterebiliyor. Bazı vakalarda ise sadece kas ağrısı ve yorgunluk başlangıç semptomu olabiliyor. Eklem yerlerinde ağrı tarifleyen hastalar, bu ağrıyı anlatırken genelde "şiddetli ve değişken" bir ağrı olduğunu ifade ediyor. Genelde tek bir yere lokalize olarak başlayan ağrılar bir süre sonra tüm vücuda yayılıyor ve beraberinde yorgunluk- halsizlik eşlik ediyor. En olası vaka ise yakın zamanda covid şüpheli teması olan son bir iki gündür halsizliği ve kas ağrısı olan hastalardır. Bu tarz hastalar; pandemi polikliniklerinde PCR testleri ile tanı aldıktan sonra; akciğer tutulumu olup olmadığına göre bir tedavi algoritmasına girmektedir.

DÜNYADA EN SIK UYGULANAN YÖNTEM...

5 günlük bir favipiravir tedavisi şuan için dünyada en sık uygulanan yöntemdir. Bununla birlikte hastanın tromboza eğilimi var ise "kan sulandırıcı" diye tabir ettiğimiz heparin, aspirin grubu ilaçlar verilebilmektedir. Ağır seyreden hastalara ise yoğun bakımlara alınıp başka tedaviler düzenlenebilmektedir. Bizim bu noktada kas ağrıları için söyleyebileceğimiz en uygun tedavi ise öncelikle hastalığın kendi tedavisi olacaktır daha sonra sırt ağrıları devam eden hastalarda naproksen, indometazin, meloksikam gibi ilaçlar ile müdahale edilmelidir. Bazı durumlarda istirahat ile birlikte düşük doz kas gevşetici tedavi de eklenebilir, her durumda bol c vitamini eklenmelidir. Hastalarımıza bu noktada büyük görevler düşüyor. Pozitif olabilecekseniz lütfen filyasyon ekiplerini doğru bilgilendirin. Sosyal mesafenizi herkese karşı koruyun. Sırt ağrısı yorgunluk gibi semptomları da önemseyin,