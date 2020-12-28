SCÜ Hastanesinde PRP yöntemiyle saç tedavisine başlandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Tosun, Sağlık Hizmetleri ve Uygulama Hastanesi'nde saç tedavisine başladıklarını belirterek günde 60 hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN SEBEBİ, GENETİK, STRES VE VİTAMİN EKSİKLİĞİ

Sivas'ta birçok hastanın saç tedavisi için başka illere giderek yüksek meblağlar ödediğini belirten Mustafa Tosun, tüm bu hizmetleri artık Sivas'ta vermeye başladıklarını söyledi. Saç tedavisinde bilinmese gerekenleri sıralayan Dr. Mustafa Tosun; "Bizim hastalara önerilerimiz mutlaka doktor kontrolü olan yerlerde tedavilerini yaptırsınlar ve farklı alanlara yönelmesinler. En azından saç dökülmesinin nedenleri nedir? Tedavisi neler olmalıdır? Bunları araştırıp baksınlar. Hastalarımızın farklı illere gidip büyük ücretler ödüyor. Biz burada bu hizmeti kaliteli bir şekilde veriyoruz. Bizim burada yaptığımız tedavi saç dökülmesinin ardından hemen hastaya teşhis konup tedaviye başlanmasıdır. Eğer saçlar dökülmüş ise bu durumda da saç ekimlerine kadar giden bir süreç söz konusu. Saç dökülmesinin birçok nedeni var. Bunlar stres, genetik nedenler, vitamin eksikliklerinin yanı sıra enfeksiyon hastalıkları da saç dökülmesine neden olabiliyor. Ayrıca Covid-19 hastalığı da dökülmeye neden olur" dedi.

SAÇ DÖKÜLMESİNE PRP TEDAVİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tosun saç dökülmesi olan Ümit Bey'e 4 saat PRP, 4 saat Mezoterapi gibi uygulaması yaptıklarını belirterek; "Hastamıza 3 ayda bir ilave tedavimiz olacak. Böylelikle saç dökülmesini azaltmış olacağız. Tedavinin yanı sıra tabi vitamin ve monoksitin spreyler gibi ek ilaçlarla da takviyede bulunuyoruz. Bu şekilde takip ve tedavilerimiz devam ediyor" dedi.

"SAÇ DÖKÜLMEM DURDU"

Hastanede PRP tedavisi gören Ümit Resul Atalay, ise "Ben Şarkışla İlçesinden geliyorum. Bir senedir erkek tipi saç dökülmem vardı. PRP yöntemini deniyorum. İki haftada bir kontrol olacağım inşallah. Şu an tedaviden dolayı kafamda hafif bir karıncalanma var, uyuşukluk var. PRP yöntemiyle tedavi olmaya başladıktan sonra saçlarımda dökülme durdu hatta bazı kökler çıkmaya başladı" diye konuştu.

PRP (PLATELET RİCH PLASMA) SAÇ TEDAVİSİ NEDİR?

PRP saç tedavisi, olumsuz koşulların oluşturmuş olduğu saç dökülmesi, yağlanma, kepeklenme gibi problemleri kişinin kendi kanında mevcut olan onarıcı maddelerin saçlı bölgeye transfer edilmesiyle yok etme esasına dayandığını belirten Dr. Mustafa Tosun; "Kanda yer alan onarıcı ve yapılandırıcı malzemeler, ayrıştırılıp saçlı deriye mezoterapi ve napaj yöntemi ile enjekte ediliyor. Kişiden alınan 10 cc gibi az bir miktar kan, santrifüj cihazına yerleştirilir. Cihazın yüksek devirde çalışması neticesinde elde edilen iki önemli madde olan PRP (Platelet Rich Plasma) ve PPP (Platelet Poor Plasma) açığa çıkarır. Platelet yönünden zengin olan bu maddeler, tam da saç köklerinin ihtiyacı olan yeni hücre yapılandırmasını, verimli kan dolaşımını ve hızlı beslenmeyi sağlar. Bu yapılandırma sayesinde, yukarıda belirttiğimiz nedenlerden ötürü beslenmesi duraksamış ya da tamamen durmuş saç köklerinin yeniden aktive edilmesi sağlanır" dedi.