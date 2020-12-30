Ertesi gün hapı ne zamana kadar kullanılır? Ertesi gün hapının yan etkileri ve zararları nelerdir?

Ertesi gün hapı adından ötürü cinsel ilişkiden sonraki gün alınacağı düşünülebilir ancak bu ilaç mümkün olan en kısa zamanda oral yolla alınmalıdır. Kadın vücudunda ortalama 2 gün canlılığını koruyan sperm hücreleri, fallop tüpüne ulaşmasının ardından 2 gün içinde yumurtlamanın gerçekleşmesi durumunda yumurtanın döllenmesini sağlar ve hamilelik oluşur. Ancak korunmasız girilen cinsel ilişkiden sonra alınan ertesi gün hapı içeriğindeki yüksek hormonlar sayesinde gebelik oluşumunu engeller. Peki, ertesi gün hapı tam olarak ne demek? Ertesi gün hapına kadar yan etkileri nelerdir? Ertesi gün hapı ne zaman içilir, ne kadar etkili? İşte bu gibi tüm sorularınızın yanıtları ile sizlerleyiz…

ERTESİ GÜN HAPI NEDİR?

Ertesi gün hapı hamilelik planı olmayan kişileri, korunmasız cinsel ilişkiden sonra gebe kalmasını önlemeye yardımcı olan bir ilaçtır. Temeli yüksek progesteron içeren bu hap yumurtanın rahme tutunmasının önüne geçer ve kondom yırtılması ya da korunmanın unutulduğu acil zamanlarda gebeliği önleyen ilaç olarak kullanılır. Yani acil korunma yöntemi olarak kabul edilen ertesi gün hapı doğum kontrol yöntemlerinin hiç birinin kullanılmadığı zamanlarda sadece cinsel ilişkiden sonra geçici olarak kullanılır.

ERTESİ GÜN HAPI NASIL KULLANILIR? NE ZAMAN İÇİLİR?

Ertesi gün hapı rutin bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmamalıdır. Adı her ne kadar ertesi gün hapı olsa da bu ilacı kullanmak için cinsel ilişkiden sonraki sabaha kadar beklemeye gerek yoktur, aksine seksten sonra ne kadar çabuk alınırsa, hamileliği önlemede o kadar etkili olur. Ertesi gün hapı yemekten önce ya da yemekten sonra kullanılabilir. İlaç tabletinde 2 doz bulunuyorsa bu ilaçlar aynı anda içilmelidir. Ertesi gün hapını aldıktan 2-3 saat sonra kusma gibi bir sorunla karşılaşırsanız hapları yeniden almanız gerekir.

ERTESİ GÜN HAPI NE KADAR ETKİLİ?

Cinsel ilişkiden sonra 5. Güne kadar alınabilen ertesi gün hapının ne kadar etki ettiği ise tamamen zamanlamaya bağlı olarak değişir. Daha net açıklayacak olursak bu ilacı seksten sonra ilk 24 saat sonra aldığınızda %98'e varan başarı sağlar, bununla birlikte 48. Saatte %75 oranında gerileme meydana gelir. Bu nedenle cinsel ilişkiden sonra almanız oluşabilecek gebeliği sorunsuz bir şekilde ortadan kaldırmada çok daha etkili olacaktır.

ERTESİ GÜN HAPININ ZARARLARI NELERDİR?

Ertesi gün hapı sürekli kullanılabilecek bir doğum kontrol yöntemi olmamakla birlikte hap alındıktan sonra tekrar korunmasız bir birliktelik yaşanması durumunda gebe kalma riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle sıradaki adet dönemine kadar cinsel ilişki sırasında kondom v.b yöntemler kullanılmalıdır. Ertesi gün hapının sürekli kullanıma uygun olmadığını belirttik. Bunun yanı sıra aşırı kullanımı beraberinde çeşitli sorunları da getirebileceğini de söyleyebiliriz. Bu ilacı kullanan kadınlar kusma, mide bulantısı ve düzensiz kanama gibi yan etkilerden şikayetçidir. Ertesi gün hapı başka ilaçlarla kullanıldığında etkileşim yaratabilir ve ilacın zararlarının daha yoğun hissedilmesine neden olabilir.

ERTESİ GÜN HAPININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Memelerde hassasiyet

Baş dönmesi

Halsizlik

Şişkinlik

Lekelenme

Karın ağrısı

Baş ağrısı

Ara kanama

Ertesi gün hapının kullanımının ardından ilk 3 gün bu yan etiklerden bazıları ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca adet düzensizliği sorunu da gözlemlenebilir. Öte yandan birçok kişi "Ertesi gün hapı kanama yapar mı "sorusunun yanıtı aramaktadır. Ertesi gün hapının yan etkilerinden biri de ara kanamalardır. Bu bazen damla halinde ya da tamamen düzensiz bir şekilde gelişebilir.

ERTESİ GÜN HAPI FİYATI NEDİR?

Eczanede reçetesiz olarak satılan ertesi gün haplarının fiyatı yaklaşık 80-90 TL' dir. Ertesi gün hapının birden fazla çeşidi bulunur. Bazı ilaçlar bir doz kullanılırken, bazıları çift doz alınması gerekebilir. Bu sebepten dolayı ertesi gün hapını kullanmadan önce prospektüsünü mutlaka detaylı bir şekilde okumanız gerekir.