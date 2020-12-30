Kilo kaybının 12 etkisi! Kilo kaybı vücudumuzda ne gibi değişiklikler hissettirir?

Kilo vermek, size yeni kıyafetler satın almak için bir bahane vermekten daha fazlasını yapar. Vücut ağırlığınızın sadece yüzde 5 ila yüzde 10'unu düşürmek genel sağlığınızı iyileştirebilir ve kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik durumlar için riskinizi azaltabilir. Kilo vermenin hayatınızı nasıl şaşırtıcı şekilde değiştirebileceğini Fizik Tedavi, Rehabilitasyon ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Berk Topuz anlattı…

1-Enerjiniz artacak

Büyük bir enerji artışı, insanların kilo vermeye başladıklarında fark ettikleri ilk şeydir. Niçin? Daha az kilo verdiğinizde, gününüzü geçirmek için daha az enerji harcıyorsunuz. Akciğerleri daha düşük bir ağırlıkta genişletmek de daha kolay.

2-İlişkiniz düzelebilir

Kilo vermek sizi daha özgüvenli hissettirir. İnsanlar kilo kaybının bir ilişkiyi daha iyi şekilde değiştirebileceğinin ve iletişimin sağlıklı bir ilişkinin sürdürülmesinde önemli bir rol oynadığının farkındadır.

3-Evde yaşayanlar da olumlu etkilenir

Kilo verdiğinizde, eşiniz de sizinle birlikte birkaç kilo verebilir. Bu, katılımcıların tedavi edilmemiş eşlerini resmi veya kendi kendine rehberli bir kilo yönetimi programında inceleyen randomize kontrollü bir çalışmanın sonucudur. Altı aylık bir obezite çalışmasına göre; eşlerin yaklaşık üçte biri başlangıç vücut ağırlığının yüzde 3'ünü veya daha fazlasını kaybetti. Bu kısmen ortak gıda tüketmekten kaynaklanıyor olabilir.

4-Kanser riskiniz daha düşük olacaktır

Amerikan Kanser Derneği (ACS), aşırı kilolu veya obez olmanın çeşitli kanser türlerinin riskindeki artışla ilişkili olduğunu söylüyor. Araştırmacılar hala kesin ilişkiyi anlamaya çalışırken, aşırı vücut ağırlığının kanser riskini birkaç farklı şekilde artırabileceğini (iltihaplanmayı artırarak, hormonları etkileyerek veya hücre büyümesini etkileyerek) açıklıyor. Vücut ağırlığı ile olan ilişkinin bazı kanserler için diğerlerinden daha güçlü olduğu düşünülmektedir. ACS'YE göre, tüm endometriyal kanserlerin yarısından fazlası için kilo bir faktördür.

5-Depresyon da hafifler

Daha önce depresyonda olsaydınız, bu değişmeyebilir

Aşırı kilolu olmak sizi depresyona mi sokuyor, yoksa depresyonda olmak kilo alımına mı yol açıyor? Bu iki durum arasında çift yönlü bir ilişki vardır, bu da obezitenin depresyona neden olabileceği veya tam tersi olabileceği anlamına gelir. Depresyon genellikle kilo kaybı ile iyileşir.

6-Egzersiz yapmak alışkanlık haline gelebilir

Ekstra kilo taşırken yapacağınız egzersiz eklemlerinizi incitebilir ve akciğerlerinizi daha fazla yakabilir. Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, fizyolojik olarak, obez bir kişinin aynı miktarda egzersiz yapması daha zor olduğunu söylüyor. Johns Hopkins Medicine'deki araştırmacılar ise, kilo vermeye başladığınızda yapacağınız düzenli bir fitness programının (sadece yürürken veya merdivenleri kullansanız bile) kilo kaybınızı korumanıza yardımcı olabileceğini belirtiyor.

7-Kemikleriniz etkilenir

Kilo verememenin kemiklerinizi zayıflattığını duydunuz mu? Ulusal Osteoporoz Vakfı, kilo vermenin faydalarının genellikle risklerden daha ağır bastığını söylüyor. Ekstra ağırlık kemiklerinizi daha güçlü hale getirebilir ancak eklemlere de zarar verir.

8-Daha az ilaç kullanabilirsiniz

Sağlıklı bir kiloyu korumak sizi diyabet ve kalp hastalığından koruyabilir. Örneğin, daha az kan basıncı veya kolesterol ilacı alabilir veya günlük enjeksiyonlar yapmadan tip 2 diyabetinizi yönetmeyi öğrenebilirsiniz. Diyabet gibi kilo ile ilgili durumlar genellikle kilo kaybıyla iyileşir. Bir doz-tepki ilişkisi var; yani kilo kaybı ne kadar büyük olursa, iyileşme o kadar büyük olur.

9-Cildiniz sarkabilir, kilo verirken spor yapın!

Birçok insanın dramatik bir kilo kaybından sonra hazır olmadığı bir şey gevşek, sarkık bir cilttir. Bu da yeni vücudunuzla hayal kırıklığına uğramanıza neden olabilir. Bazıları yüz germe, göğüs dikleştirme veya karın germe gibi vücut şekillendirme prosedürlerini tercih etmek zorunda kalabilirler ancak unutulmamalı ki herhangi bir ameliyat risk taşır. O yüzden kilo verirken mutlaka spor yapmalısınız.

10-Daha kaliteli bir uyku deneyimi

Aşırı kilolu kişiler, bir kişinin hava yolunun uyku sırasında kısmen veya tamamen çökmesine neden olan bir solunum bozukluğu olan obstrüktif uyku apnesi riski altındadır. Ulusal kalp, akciğer ve kan enstitüsü, boyundaki yağ birikintilerinin hava yolunu tıkayabileceğini ve uykunuzu bozabileceğini söylüyor. Kilo vermek, genellikle üst solunum yollarını bloke etmek için daha az yumuşak doku olduğu anlamına gelir.

11-Bebek sahibi olma şansınızı artırabilirsiniz

Hamile kalmaya çalışıyorsanız, kilo vermek buna yardımcı olabilir. Aşırı kilo doğurganlığınızı etkileyebilir. Obezite ile ilişkili hormonal bir durum olan polikistik over sendromuna sahip olmak, kadınlarda infertilitenin en yaygın nedenlerinden biridir. Kilo vermek, sağlıklı bir hamilelik ve sağlıklı bir bebeğe sahip olmanıza da yardımcı olabilir çünkü bir annenin ağırlığı çocukları için her türlü sağlık sonucuyla bağlantılıdır.

12-Görme kaybını önleyebilirsiniz

Aktör Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club'da AIDS'li bir adam olarak rolüne hazırlanırken hızlı kilo vermesinin onun görme yeteneğini kaybetmeye başlamasına neden olduğunu söyledi. Bu, aşırı kalori kısıtlaması veya beslenme eksikliğinin bir sonucu olabilir. Ayrıca sağlıklı bir kiloyu korumak, diyabetik retinopati veya glokoma yol açabilecek tip 2 diyabet geliştirme riskini de azaltır.