Kovid-19'a karşı vücudun direncini artırıyor! İşte mikropları öldüren mucize besin kekik...

Kekik yağının da bir bardak suya 1-2 damla damlatılarak içilebildiğini anlatan Özkaya, "1 litre kadar kaynayan suya 3-4 damla kekik yağı damlatılarak buharından faydalanılabilir. Ancak hamileler ve emziren anneler kullanmamalıdır. Unutulmamalıdır ki her şeyin fazlası zarardır." diye konuştu.

"KEKİK SATIŞINDA ARTIŞ YAŞANDI"

Aktarlık yapan Yiğit Uzun da Kovid-19'un Türkiye'de de görülmesiyle birlikte kekik ve kekik ürünlerinin satışlarında artış yaşandığını belirtti.

Vatandaşların doğal ürünler ile bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştığını ifade eden Uzun, kekik ve ürünleri başta olmak üzere içerisinde vitamin barındıran kara mürver özü, çam kozalağı pekmezi ve şurubunun da rağbet gördüğünü dile getirdi.