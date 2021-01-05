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E Nabız ile Koronavirüs test sonucu sorgulama: Covid-19 test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?

Her gün on binlerce vatandaş corona virüs testi oluyor. Bu nedenle de covid test sonucu öğrenme işlemi yoğun olarak araştırılıyor. Vaka sayısındaki artış sonrası, hem ilk defa test olacaklar, hem de iyileşme sürecinde ikinci kez test olacaklar, "Kocid-19 test sonucu öğrenme ekranına nasıl girilir?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, e-devlet ve e-nabız ile Covid-19 test sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 5.1.2021 15:54 ABONE OL
E Nabız ile Koronavirüs test sonucu sorgulama: Covid-19 test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?

Dünyada ve Türkiye'de artan Kovid-19 vaka ve hasta sayısı nedeniyle koronavirüs testi yaptıranların sayısı da yükseldi. E-devlet ve E-Nabız sistemi ise tam da bu noktada test baktıran ve sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini alıyor. Corona belirtisi olup da test yaptıran vatandaşlar sonuçlarını bu sistem üzerinden öğrenebilecek olup sağlık tesislerine gitmelerine ise gerek kalmıyor. Peki Koronavirüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır? E Nabız ile Covid-19 test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?

2021 KORONAVİRÜS TEST SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Korona test sonucu öğrenmek isteyen kişilerin e nabız sistemine giriş yapmaları ardından sağlık geçmişleri ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilmeleri sağlanıyor. Sisteme giriş TC kimlik numara ve e devlet için kullanılan şifre ile gerçekleştiriliyor.

E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

PCR TESTİ NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

PCR testinde1-3 saat içerisinde sonuç alınabilmektedir. Testin çalışıldığı ve örneklerin alındığı zamana göre sonuçlar genel olarak 24 saat içerisinde bildirilmektedir.

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

COVİD - 19 TEST SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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E Nabız ile Koronavirüs test sonucu sorgulama: Covid-19 test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?
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