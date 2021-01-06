2 yaş sendromu nedir, belirtileri nelerdir? 2 yaş sendromu ne kadar sürer?

2 yaş sendromu olarak nitelendirilen bu dönem bebeğin 2. yaşıyla birlikte başlar ve genel olarak 18 ay sürer, bu süre 24. aya veya 36. aya kadar da devam edebilmektedir. Doğal hali itibariyle bebeklik döneminde annesi, babası ve kendisi arasında ayrım yapamayan bebek hareket alanının doğaçlama olarak genişlemesiyle birlitke etrafını deneyimler. Bu deneyimlemelerin içine yeni yüzler, eşyalar, oyuncaklar da girer. Bebek bu süreçte yürümeye ve konuşmaya da başlar bu süreçteki adımlar bebeğin ilk eğitimlediği davranışlar arasında yer aldığından oldukça önemlidir.

Bu dönemde çocuk her ne kadar bireyselleşme çabası içinde, anne babasından uzaklaşmak istese de annenin yardımına muhtaç olduğunun da farkındadır. Bundan dolayı çocuk başkaldırma ile boyun eğme arasında bocalar durur. Önceleri anne babasına ve diğer yetişkinlere uyum sağlayan, anlayış gösteren çocuk, negatif bir tutum göstermeye başlar ve sözcük dağarcığına eklediği 'hayır', yapmayacağım, yemeyeceğim gibi ret içerikli kelimelerle direnç gösterebilir. 2-3 yaş dönemine özgü gidiş gelişleri anne babalar , tipik olarak tuvalet eğitimi ve beslenmede deneyimler.

Anne babalar için son derece zorlayıcı olabilen bu dönemde çocukta aşırı inatçılık, isteklerini ağlayarak yaptırmaya çalışma, iştah azalması, uyku düzeninde değişme, huysuzluk, elindeki eşyaları veya oyuncakları yere atma, fırlatma, hayır kelimesini sıklıkla kullanma, anne babaya ya da çevresindeki kişilere vurma, saldırma şeklindeki davranış değişiklikleri görülebilir.