Ayak şişmesine ne iyi gelir?

Sıcak suda ayağını bekletmek ayak yorgunluğu için bire birdir. Lakin ayaktaki şişkinlik için lütfen su ile masaj yapmayınız. İşte yorgun ayaklar için iyi gelecek bir kaç tavsiyeyeAyanızda oluşan şişlikleri gidermek için bol miktarda kolonya ile masaj yapınız. Kolonya ayakta oluşan sıcaklığı azaltıp serinlemenize de yardımcı olacaktır. Kolonya ile 5-10 dakikalik masaj sonunda bileklerinizin ve ayaklarınızın şişmediğini göreceksiniz.Spor sağlığımızı koruman en iyi yollarından biridir. Ayak şişliğini gidermek için bacak jimnastiği yapmanızı da öneririm. Yere sırt üstü uzandıktan sonra bisiklet pedalı çevirir gibi bacaklarınızı havada hareket ettirin. Kan dolaşımını hızlandıran kanın kalbe doğru akmasını sağlayan bu hareket şişlikleri alacaktır.