Badem iltihabının en belirgin belirtisi nedir? Bademcik iltihabına ne iyi gelir?

Bademciklerin asli görevi, solunum yoluyla alınan havanın içerisinde bulunan mikropları boğaza gelene kadar filtrelemektir. Vücudun savunma mekanizmalarından olan bademciklerin bazı durumlarda iltihaplanması söz konusu olabiliyor. Bu da bademcik şişmesine yol açıyor. Bademcik üzerinde oluşan iltihap ilk olarak kızarıklıklar olarak başlıyor. Tıpta "tonsilit" adı verilen bademcik iltihabı özellikle çocuklar arasında sık görülen bir rahatsızlıktır fakat her yaştan insanın bademcikleri şişebilir. Peki bademcik iltihabı belirtileri nelerdir? İşte yanıtı...

Bademcik iltihabı belirtileri

Bademcik iltihabının tek bir şekili yoktur. Birden fazla şekilde kendini gösterebilen bu rahatsızlık ile ilgili belli başlı belirtiler vardır. Aşağıda bu belirtilerden bir çoğunu sizler için sıraladık...

* Yüksek derecede ateş

* Yutkunmada zorlanma

* Boğaz kısmında şişkinlikler

* Boğazda yanma

* Boğazda ağrı

* Yüksek oranda halsizlik hissi

Bademcik şişmesine ne iyi gelir?

Bademcikleriniz şişken yutkunmak bir dert olduğu için çiğnemeniz gerekmeyen sıvı gıdalarla beslenin. Sebze çorbası, tavuk çorbası gibi çorbalar hem besleyicidir hem de yemek yerken yaşadığınız ağrıları en aza indirir.

Bu dönemde vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak için taze sıkılmış meyve ve sebze suları içebilirsiniz.

Boğazınızı tahriş edebilecek aşırı baharatlı yemeklerden, kahve ve koladan uzak durun.

Boğazının kurumasını önlemek için oturduğunuz yerin ve yatak odanızın havasını nemlendirin.

Dinlenin. Dinlenmek enfeksiyonun kısa sürede vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Şişlik 7-8 gün içinde inmediyse, en azından iyileşme işareti vermediyse doktora gidin.