Balgam Söktürücü Bitkiler Nelerdir? Balgam Söktürücü Bitki Çayları Nelerdir, Nasıl Demlenir?

Balgam, öksürükle birlikte gelen bir rahatsızlıktır. Kişilerin günlük yaşamlarını da zedeleyen bir durumdur. Oldukça rahatsız edicidir. Bu yüzden balgamı olan insanlar balgam söktürücü şeyleri araştırırlar. Çoğu insan balgam söktürücü ilaçlar yerine balgam söktürücü bitki ve bitki çaylarını tercih eder. Peki balgam söktürücü bitki çayları nelerdir? Bebeklerde balgam söktürücü bitkiler nelerdir? Balgam söktürücü bitkiler ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

Balgam Söktürücü Bitkiler

Balgam rahatsızlığı olanlar ilk olarak balgam söktürücü bitkiler ile evde tedavi olmayı denerler. Balgam söktürücü bitkiler ile tedavi olmak çok daha sağlıklıdır. Balgam söktürücü bitkilerden bazıları şunlardır:

Zerdeçal

Zerdeçal, güçlü antiseptik içeriğine sahiptir. Solunum yollarında aşırı mukus üretimine neden olan bakterilerin ölmesini sağlamaktadır. Bir çay kaşığı zerdeçal bir bardak sıcak süte eklenir. Bu karışım, sabahları bir kez içilir ve yatmadan önce de bu durum tekrarlanır.

Zencefil

Zencefil öksürüğü azalttığı gibi balgamında hızlı bir şekilde atılmasına yardımcı olmasıyla bilinir. Bir kaşık taze zencefil dilimleri bir fincan kaynamış suya eklenerek birkaç dakika demlenmesi sağlanır ve ardından 2 çay kaşığı bal eklenir. Bu yatıştırıcı zencefil çayı gün boyunca birkaç kez içilir.

Rezene

Rezene çayının öksürüğü azaltmanın yanı sıra balgam söktürücü özelliği de bulunmaktadır. Aynı zamanda rezene çayı kuru öksürüğü de zamanla iyileştirmektedir.

Meyan kökü

Meyan kökü çay olarak tüketildiğinde balgam söktürücü özellik göstermektedir. Meyan kökü aynı zamanda astım, bronşit ve solunum sistemi ile ilgili diğer hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Kekik

Kekik çağı eski dönemlerden beri grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda kekik çayının içerisine ekleyeceğiniz bir kaşık bal da öksürüğü yumuşatarak balgamın sökülmesine yardımcı olacaktır.

Anason

Anason bitkisinde creosol ve alpapinene maddeleri bulunmaktadır. Bu maddeler burun tıkanıklığını geçirerek mukus oluşumunu gidermeye yardımcı olur.

Balgam Söktürücü Bitki Çayları

Balgam söktürücü bitki çayları insanlar tarafından en fazla araştırılan konulardandır. Balgam söktürücü çaylar aşağıda sıralanmıştır;

Okaliptüs Çayı: Okaliptüs çayı, boğazı yumuşatıp, öksürüğü hafifletir ve özellikle boğazda biriken balgamın atılmasına yardım eder. Ayrıca, çeyrek tencere kaynar süre 5-6 tane okaliptüs yaprağı atıp buharını solursanız ciğerlerin ve solunum yollarının açılmasını sağlar.

Okaliptüs çayı, boğazı yumuşatıp, öksürüğü hafifletir ve özellikle boğazda biriken balgamın atılmasına yardım eder. Ayrıca, çeyrek tencere kaynar süre 5-6 tane okaliptüs yaprağı atıp buharını solursanız ciğerlerin ve solunum yollarının açılmasını sağlar. Nane Çayı: Nane çayı içmek boğazı yumuşatır ve öksürüğü geçirir. Nane çayının buharını solumak, ciğerlerin açılmasına yardımcı olmaktadır. Hatta, nane yağı ile boğaz ve göğüs bölgesine masaj yapmak, grip rahatsızlıklarına iyi gelir. Nane çayı, balgam atılmasını kolaylaştırır, ciğerleri temizler.

Nane çayı içmek boğazı yumuşatır ve öksürüğü geçirir. Nane çayının buharını solumak, ciğerlerin açılmasına yardımcı olmaktadır. Hatta, nane yağı ile boğaz ve göğüs bölgesine masaj yapmak, grip rahatsızlıklarına iyi gelir. Nane çayı, balgam atılmasını kolaylaştırır, ciğerleri temizler. Meyan Kökü Çayı: İltihap önleyici ve balgam söktürücü özelliği bulunan meyan kökü, aynı zamanda, astım, bronşit ve solunum sistemi ile ilgili diğer hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

İltihap önleyici ve balgam söktürücü özelliği bulunan meyan kökü, aynı zamanda, astım, bronşit ve solunum sistemi ile ilgili diğer hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Rezene Çayı: Rezene çayı boğazı yumuşatır, bronşit nedeniyle oluşan kuru öksürüğe iyi gelir.

Rezene çayı boğazı yumuşatır, bronşit nedeniyle oluşan kuru öksürüğe iyi gelir. Anason Çayı: Anason çayının buharını solumak ciğerleri yumuşatarak balgamın öksürükle vücuttan atılmasını hızlandırır.

Anason çayının buharını solumak ciğerleri yumuşatarak balgamın öksürükle vücuttan atılmasını hızlandırır. Melekotu Kökü Çayı: Soğuk algınlığı, burun tıkanıklığı ve ateşi düşürmek için kullanılan bitkiler arasında yer alan melekotu kökü, akciğerleri ısıtan ve uyaran etkisiyle balgamın atılma sürecini hızlandırır.

Bebeklerde Balgam Söktürücü Bitkiler

Bebekler 18 aylıktan küçükse bitkisel şeyleri kullanmak doğru olmayabilir. Ancak bebeklere iyi gelen bitkiler de vardır. Özellikle ıhlamur çayı bebeklerin balgamı atmasında bebeklere yardımcı olacaktır.

İbrahim Saraçoğlu Balgam Söktürücü Bitki Çayı Tarifi