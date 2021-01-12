El tahrişini önlemek için doğal ve bitkisel yöntemler El tahrişine ne iyi gelir?

Bazı dönemlerde oluşan tahrişi krem veya bazı ilaçlar kullanarak önlemek mümkün. El tahrişini önlemek için doğal ve bitkisel yöntemler hazırladık. İşte, el tahrişini önlemek için doğal ve en iyi yöntemler…

DERİ TAHRİŞİNE NE İYİ GELİR?

Deri üzerinde oluşan tahrişleri teninize kimyasal değdirmeden el tahrişinizi önlemek için doğal ve bitkisel yöntemler deneyerek faydalarını görebilirsiniz.

Zeytinyağı: Cilt sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Cildin nemlenmesini sağlar ve kan dolaşımını yükseltir. Bu şekilde de hücrenin yenilenmesini sağlar.

Cilt sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Cildin nemlenmesini sağlar ve kan dolaşımını yükseltir. Bu şekilde de hücrenin yenilenmesini sağlar. Maden suyu: Ciltte oluşan kaşıntı ve kızarıklıkları hafifletir. Kaşıntıları hafifletme özelliği bulunduğundan dolayı da kaşıntı sonrası tahrişi önlemektedir.

Ciltte oluşan kaşıntı ve kızarıklıkları hafifletir. Kaşıntıları hafifletme özelliği bulunduğundan dolayı da kaşıntı sonrası tahrişi önlemektedir. Domates : A ve C vitamini bulunan domatesin cilde oldukça yararı vardır. Domatesi ezerek cildinizde oluşan tahriş bölgeye sürerek ortalama on beş dakika bekletmelisiniz. Domatesin tahriş iyileştirici özelliği vardır.

: A ve C vitamini bulunan domatesin cilde oldukça yararı vardır. Domatesi ezerek cildinizde oluşan tahriş bölgeye sürerek ortalama on beş dakika bekletmelisiniz. Domatesin tahriş iyileştirici özelliği vardır. Badem yağı: Özellikleri arasında onarıcı ve besleyicilik ön plandadır. Bu yüzden de ciltte oluşan tahrişleri onarmaktadır.

Özellikleri arasında onarıcı ve besleyicilik ön plandadır. Bu yüzden de ciltte oluşan tahrişleri onarmaktadır. Kantaron yağı: Ciltte oluşan tahriş ve kızarıklık için kullanılması önerilmektedir.

Ciltte oluşan tahriş ve kızarıklık için kullanılması önerilmektedir. Vazelin: Tahriş olan bölgeyi nemlendirici özelliği olmasıyla birlikte kurutur böylelikle tahriş yok olur.

Tahriş olan bölgeyi nemlendirici özelliği olmasıyla birlikte kurutur böylelikle tahriş yok olur. Aspirin: Böcek ve sinek ısırıklarından dolayı ciltte oluşan tahrişe toz olarak sürülmelidir. Böylece ciltte ki kaşıntıya kabarıklığa iyi gelir.

Böcek ve sinek ısırıklarından dolayı ciltte oluşan tahrişe toz olarak sürülmelidir. Böylece ciltte ki kaşıntıya kabarıklığa iyi gelir. Zencefil: Bu ürünü toz haline getirerek veya da sabun olarak kullanabilirsiniz. Ciltte oluşan iltihabın azalmasını sağlar. Bölgeyi onarıcı özelliği olmasından dolayı da tahrişi iyileştirmektedir.

Bu ürünü toz haline getirerek veya da sabun olarak kullanabilirsiniz. Ciltte oluşan iltihabın azalmasını sağlar. Bölgeyi onarıcı özelliği olmasından dolayı da tahrişi iyileştirmektedir. Çay: Soğuk çay kullanımı ise ciltte oluşan tahrişi ve yaraları azaltır. Damarları rahatlatma özelliğine sahiptir.

Soğuk çay kullanımı ise ciltte oluşan tahrişi ve yaraları azaltır. Damarları rahatlatma özelliğine sahiptir. Yoğurt: Cildi rahatlatır. Güneşten oluşan yanıkları tedavi eder. Tahrişi onarır.

Cildi rahatlatır. Güneşten oluşan yanıkları tedavi eder. Tahrişi onarır. Salatalık: Salatayı ezerek cildinizde yer alan tahrişli bölgeye sürerek ortalama on dakika bekletin. Bekleterek tahrişi hafifletir. Cildi yeniler.

EL TAHRİŞİNİ ÖNLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bazı kişilerin cildinin hassas olma sebebi ile kullandıkları her ürüne dikkat etmeliler. El tahrişini önlemek için sizlere yönelik yöntemler listeledik. İşte, el tahrişini önlemek için yapılması gerekenler…

Evde temizlik yaparken eldiven kullanmalısınız,

Temizlik yaptığınız esnada ılık su kullanmalısınız,

Çamaşır suyu veya da dezenfektan kullandığınız anlarda eldiven kullanmalısınız,

Kullandığınız el sabununda nemlendirici özelliği olan sabunları tercih etmelisiniz. Sıvı sabun yerine ise kalıp sabun kullanmak sizler için daha yararlı olacaktır.

İçerisinde gliserin veya da zeytinyağı içeren sabunları kullanabilirsiniz,

Ellerinizi yıkamanızın ardından nemlendirici krem kullanmalısınız,

Ellerinize nemlendirici krem sürdükten sonra ellerinizi poşetle sarıp ortalama on veya on beş dakika bekletin.

DETERJAN CİLDİ TAHRİŞ EDER Mİ?

Deterjanda ki maddeler su ile birleşmektedir böylelikle de çamaşırların üzerinde oluşan kiri çıkarır. Bu madde deriye değdiği taktirde cilt kuruluğu yapar. Cilt kuruluğu yapmasının ardından ise cildinizi tahriş etmektedir.