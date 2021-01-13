Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? E-devlet ve MHRS ile corona virüs aşı randevusu alma işlemi nasıl yapılır?

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkili olmaya devam eden koronavirüs salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'den temin edilerek ülkemize getirilen Sinovac adlı kovif-19 aşılarının ilk dozu bugün başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere bazı Bilim Kurulu üyelerine uygulandı. Bu gelişmeyle beraber 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı bulunan risk grubunda yer alan kişiler için E-devlet ve MHRS üzerinden aşı randevusu alma sayfası açıldı. Sayfanın açılması sonrası Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapılmaya başlandı.

E-DEVLET VE MHRS İLE KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

E-devlet ve MHRS ile corona virüs aşı randevusu alma işlemi detaylarına ilişkin tüm detaylar şöyle;