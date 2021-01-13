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Haberler Sağlık Haberleri Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? E-devlet ve MHRS ile corona virüs aşı randevusu alma işlemi nasıl yapılır?

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2020 yılının Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini gösteren corona virüsü pandemisiyle ilgili ülkemizde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin’den ülkemize gelen adlı aşılarının ilk dozunun bugün Bakan başta olmak üzere bazı Bilim Kurulu üyelerine uygulanması sonrasında, ilk etapta 65 yaş üstü ve risk grubu dahilinde yer alan kişilere randevu alma sayfası - üzerinden açıldı. Bu gelişmeyle birlikte randevusu nasıl alınır? Şeklindeki soruyla E-devlet ve MHRS ile nasıl yapılır merak edilmeye başlandı. İşte corona virüs aşı randevusu alma detayları…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 23:47 Son Güncelleme: 13.1.2021 23:47 ABONE OL
Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? E-devlet ve MHRS ile corona virüs aşı randevusu alma işlemi nasıl yapılır?

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkili olmaya devam eden koronavirüs salgınına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'den temin edilerek ülkemize getirilen Sinovac adlı kovif-19 aşılarının ilk dozu bugün başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere bazı Bilim Kurulu üyelerine uygulandı. Bu gelişmeyle beraber 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı bulunan risk grubunda yer alan kişiler için E-devlet ve MHRS üzerinden aşı randevusu alma sayfası açıldı. Sayfanın açılması sonrası Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapılmaya başlandı.

E-DEVLET VE MHRS İLE KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

E-devlet ve MHRS ile corona virüs aşı randevusu alma işlemi detaylarına ilişkin tüm detaylar şöyle;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başındaki kabine toplantısında Perşembe veya Cuma günü başlayacağını ilan ettiği koronavirüs aşılamalarıyla ilgili sıcak haber bu sabah geldi. Buna göre öncelikli gruplar, koronavirüs aşıları için Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden alınacak randevu ile başvurulabilecek. MHRS sisteminden bakıldığında da son dakika haberinde aktarılan bilgiye paralel olarak koronavirüs aşısında randevu sekmesinin açıldığı görüldü.

Koronavirüs aşı randevuları MHRS üzerinden verilmeye başladı. İlk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezleri, tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.

MHRS ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU ALINABİLİR DURUMDA

  • Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek.

BAŞTA ÖNCELİKLİ GRUPLAR

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

E DEVLETTEN DE YAPILABİLECEK

MHRS sistemine Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.

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Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? E-devlet ve MHRS ile corona virüs aşı randevusu alma işlemi nasıl yapılır?
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