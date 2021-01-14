Çocuğunuz doyup doymadığına kendi karar vermeli

Çocuğunuz yaşıtlarından daha kiloluysa bunun nedeni mutlaka araştırılmalı. "Sakın kendiniz katı diyetler uygulamayın" diyen Uzman Diyetisyen Emel Unutmaz Duman, ailelere önerilerde bulundu…

1. Konunun uzmanından destek alın. Öncelikle hekiminizin takipleri ve konusunda uzman bir beslenme uzmanı ile çocuğunuzun besin ihtiyaçlarını planlamalısınız. Unutmayın ki çocuklar için olacak beslenme planı yetişkinlerden farklıdır. Büyüme ve gelişmenin devamı, psikolojik olarak yapıcı bir beslenme eğitimi, sadece bugünü değil gelecekteki beslenme alışkanlıklarını da yapılandıracaktır.

SPORU ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN

2. Sevecekleri fiziksel aktiviteye yönlendirmek. Ne yazık ki günümüzde, hele ki çocukların dışarı çıkamadığı bu korona günlerinde tabletlerle olan ilişki arttı. Özellikle arkadaşları ile online oynadıkları oyunlar nedeniyle yasak kalksa bile bazı çocukların dışarı çıkma arzuları oluşmadı. Online oyunlarla eğlenen çocuğu spora yönlendirmek daha da zor olabilir. Bu noktada mutlaka psikolojik olarak bir danışmanlık almakta fayda olacaktır. Çocuklukta oluşmayan spor alışkanlığının yetişkinlikte oluşmasının daha zor olduğu unutulmamalı. Sadece kilolu çocuklar değil, tüm çocukların fiziki, sosyal ve psikolojik gelişimleri için spor çok önemli bir rol üstlenmektedir.

3. Katı diyetler yaptırmayın. Bu yöntem ters tepecek, çocuk daha fazla yemeye yönelecektir. Ayrıca büyüme ve gelişme çağında oluşacak vitamin ve mineral eksiklikleri fizyolojik dengesinde sorunlar çıkmasına neden olabilir.

EVE ABUR CUBUR ALMAYIN!

4. Her besin grubundan yemesine özen gösterin ve zevkli hale getirin. Ekmek yedirmemek, makarna pilavdan uzak tutmak vb davranışlar yerine günlük tüketmesi gereken besin öğelerini sevdiği halleri ile yemesini sağlayın. Bu noktada ihtiyacını belirlemek için mutlaka destek alın.

5. Psikolojik bir savaşa çevirmeyin. Çocuğunuzun kilosu ile ilgili hassasiyetinizi dillendirmeyin. Bu konuyu size karşı kullanabileceği gibi bu konu ile ilgili daha çözümsüz noktalara sizi taşıyabilir. Sizin bu noktada yapabileceğiniz en önemli konu onunla birlikte spor yapmak, evde sağlıklı besin seçimleri yapıp onları beraber tüketmek, sağlığa faydası olmayan, paket, abur cubur vb. atıştırmalıkları evde bulundurmamak olacaktır.

TELEVİZYON KARŞISINDA YEMEK OLMAZ

6. Besinleri etiketlemeyin. İnsanların yasaklara meyli vardır. Bir besini kötü / yasak diye etiketlediğinizde onu aklından çıkartamazsınız. Bunun yerine bunları ne sıklıkta ne kadar yediğinde sağlıklı olabileceğini anlatın. Beslenmeyi bir bütün olarak düşünün, o ana değil sürece bakın.

7. Farkındalıkla yemesini sağlayın. Televizyon veya tablet karşısında hipnoz halinde, ne yediğini ne kadar yediğini anlamadan yemesinin önüne geçmeniz büyük bir önlem olacaktır. Ne yediğinin ve ne kadar yediğinin farkında olmalı, doyup doymadığına da kendi karar vermeli. Acıktığında da gerçekten mi aç, yoksa sıkıntıdan mı yiyor bunu ayırabilmesi için yardımcı olun. Eğer acıkmayacak kadar kısa bir sürece acıktım diyorsa sevdiği aktivite / oyunları oynadıktan sonra yemeyi önerin.