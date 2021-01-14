Topuk kırığı ne zaman kaynar, düzelir? Topuk kırığı tedavisi nasıl yapılır?

Topuk kırılmaları tarsal kemiklerinin kırılması ile meydana gelmektedir. Kırık çeşitlerine göre en önemli grupta yer almaktadır. Çünkü topuk kırığı eklem üzerinde oldukça etkilidir. Kalkaneus kemiği tüm vücudun ağırlığını taşımaktadır. Bu yüzden de düşmelerde veya kazalarda en çok zarar gören bölge olur. Topuk kırığının en önemli belirtileri arasında yürümede yaşanılan zorluk, ağrı, şişlik yer almaktadır. Topuk kırığı tedavisi nasıl yapılır? Topuk kırığı ne zaman kaynar? İşte yanıtları…

TOPUK KIRIĞI NE ZAMAN DÜZELİR?

Günümüz koşullarında topuk kırıkları genellikle ameliyat ile tedavi edilmektedir. Ancak bir kemik kaynaması ortalama altı hafta sürmektedir. Topuk kemiğinin kaynaması ise en az altı hafta en fazla on iki hafta sürmektedir. Kırığınız çok ayrılmamış ve yer değiştirmeyen bir kırıksa ortalama dört ve altı hafta arasında kaynar. Ama kırığınız oldukça fazla bir ayrılma yaşadı ise bu kırıkların kaynama ve düzelme süresi üç ay sürmektedir.

TOPUK KIRIĞI TEDAVİSİ

Topuk kırılması meydana geldiğinde öncelikle ortopedi uzmanına ve travmatoloji uzmanına gitmeniz gerekmektedir. Bu tarz olaylarda en önemli nokta doktor tarafından teşhisin doğru konulmasıdır. Bu yüzden de doktor öncelikle bacağınızın röntgenini ve tomografisini çekecektir. Çıkan sonuçlara göre kırık çok ayrık değil ise veya mevcut kırığın yer değiştirmesi söz konusu değilse topuk kısmınız alçıya alınır. Fakat bir yerden düşme gibi olaylar yaşadıysanız bu tarz olaylar sonucunda daha çok kemikte ezilme ile karşılaşılmaktadır. Bu durum karşısında ise de altın standart ameliyatı olacaksınız.

TOPUK KIRIĞI KAÇ AYDA İYİLEŞİR?

Topuk kırığı kişiye göre değişmektedir. Yani kırılan kemik çok ayılmamış ise bir veya bir buçuk ay içerisinde iyileşir. Ancak, topuk kırığınızda ayrılma söz konusuysa ve yer değiştirme olayı gerçekleştiyse bu durumun iyileşme süreci üç aya kadar sürebilir.

TOPUK KIRIĞININ ŞİŞLİĞİ NE KADAR SÜRER?

Topunuzun kırılmasından dolayı oluşan ağrıyı hafifletmek için bir iki saat ara ile 20 dakika buz uygulaması yapın. Şişme ortadan kaybolana kadar doktorun önereceği alet olabilir. Bir veya üç hafta arası bu aleti kullanabilirsiniz.