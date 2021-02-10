Kan Şekeri Düşmesi Neden Olur? Kan Şekeri Düşmesi Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Kan Şekeri Düşerse Ne Olur?

Kandaki şekerin normal seyrinin altında olmasına hipoglisemi denir. Vücuda alınan besinler sindirim yolu ile parçalanır. Ortaya çıkan şeker ise kan şekeri olarak adlandırılır. Vücut bu şekeri karaciğerde depolar ve kanın ihtiyacı olduğu an salgılamaya başlar. Ancak bu salgılama dengeli bir şekilde gerçekleşmediğinde hipoglisemi hastalığının ortaya çıktığına işarettir. Kan şekeri düşmesi sinsi sinsi ilerleyen ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Genellikle herkeste sabah uyanıldığında bu seviye düşüktür. Ancak kimisinde bu durum kalıcı olarak seyrede işte bu da ciddi sonuçlara neden olur. kan şekerinin düşmesindeki temel etken beslenme alışkanlıklarıdır. Bu durum ileri zamanlarda şeker hastalığının başlangıç semptomu olur.

KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİNİN NEDENLERİ

Vücudun ihtiyacı olan karbonhidratı gün içerisinde yeterince almama

Düzensiz beslenip spor yapmak

Kısa zamanda hızlı kilo alma uya da verme

Böbrek üstü bezlerinin az çalışması bununa en büyük etkeni yetersiz sıvı alımı

Yoğun strese maruz kalma

Kan zehirlenmesi gibi hastalıkların yaşanması sonucu

Çok fazla kafein ve nikotin içeren maddelere maruz kalmak ve kan şekerini düşüren ilaçlar tüketmek kan şekerinin düşmesine neden olur.

HİPOGLİSEMİ (KAN ŞEKERİ DÜŞMESİ) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kan şekerinin düşmesine bağlı olarak davranış bozukluğu şiddetli baş ağrısı, beyinin hafızasının bozulması, konsantre eksikliğinin artması ve aşırı terleme gibi durumlar ortaya çıkar. Bu belirtilerin bazı hastalıkların belirtileriyle de aynı olduğundan hasta bu durumu önceleri ciddiye almaz. Bu durumun sonunda da hastalığın tedavisinden gecikme yaşanır ve vücutta ciddi tahripler oluşmaya başlar. Ayrıca el titremesi, dudaklarda istemsiz titreme, ani baş dönmeleri, sürekli depresyon hali ve rüyada kabus görerek ağlayarak uyanma da kan şekerinin düştüğünün göstergesidir.

Bazı kişilerde gece aniden düşen kan şekeri ise saat 02:00 sularında anlaşılır. Bu hastalar sabah uyanma da güçlük çeker, yatak yada yastıkları terlemeden dolayı ıslanır, sürekli huzursuz hissederler, hava sıcak olmasına rağmene el ve ayakları soğuk olur, kalp ritim bozukluğunun başlangıcı olan ritim bozukluğu yaşarlar.

HİPOGLİSEMİ TEDAVİSİ

Hipoglisemi rahatsızlığının tedavisi şiddetine göre değişir. Hafif seyreden rahatsızlığa erken müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılır. Hastalığa neden olan durum tespit edildikten sonra uzman tavsiyesine göre tedavi şekillenir. Genellikle doktorlar bu hastalara beslenme önerilerinde bulunurlar ve belirtilerin nüksetmemesi için bazı ilaçlar verir. Hastalık ciddi boyutlarda değil ise hafifletmeye yönelik uzman doktor bazı uygulamalara önerir.

İŞTE O ÖNERİLER;

Omega - 3 içeren besinler haftada en az 3 kere tüketilmelidir.

Sabah zengin bir kahvaltı yapılmalı ara öğünde meyve tüketilmelidir.

Gün içerisinde sıvı takviyesi ihmal edilmemelidir.

Diyet listeleri uzman kontrolünde kan testi yapıldıktan sonra hazırlanmalıdır.

Spor ve egzersiz gibi durumlar kontrollü yapılmalıdır.

Her gün bir bardak kan seviyesini olumlu etkileyen kuşburnu zencefil gibi bitkilerin yaşları tüketilmelidir.

KAN ŞEKERİ DÜŞMESİNE İYİ GELEN BESİNLER

DOMATES

Çiğ domates doğada bulunan en güçlü antioksidandır. İçerdiği sağlıklı bileşikler sayesinde kan seviyesini kontrol eder. Düşük şekerin ise yükselmesine yardımcı olur. Düşük kan şekerine sahip kişileri her gün tüketmesi gereken besinlerin başında gelir. Uzmanlar özellikle çiğ halde iki orta boy büyüklüğünde domates tüketilmesi gerektiğini vurgular.

ELMA

Kan şekerini dengede tutan petkin maddesi içerir. Bu madde düşen ya da yükselen kan seviyesini dengeler. Ayrıca elma tam bir vitamin deposu olduğundan bağışıklığı yüksek tutarak vücudun direncini artırır. Düşük kan şekeri ile seyreden semptomları azaltır.

BİTTER ÇİKOLATA

Kandaki şeker oranını hemen artırmayan bitter çikolata yavaş yavaş yükselmesini sağlar. Özellikle kakao oranı yüksek olan bitter çikolata, kan basıncını dengeleyerek bağ ağrısı ve dönmesini engeller. Yapılan araştırmalarda bitter çikolatanın kilo alma etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.