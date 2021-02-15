Göbek ağrısı nedir? Göbek çevresinde ağrı neden olur?

Göbek ağrısı nedir?

Göbek çevresinde ağrı sorunun halk arasında sık rastlanır. Göbek ve etrafında hissedilen ağrı sürekli olabileceği gibi arada bir de meydana gelebilir. Göbeğe dokunulduğunda ve baskı uygulandığında ağrı daha da belirginleşir, artar.

Göbek çevresinde ağrı sorunu daha çok enfeksiyonel rahatsızlıklardan kaynaklanır. Gün içinde tüketilen gıdalardan dolayı ağrı sorunu baş gösterebilir. Mide enfeksiyonu nedenleri dolaylı olarak göbek çevresinde ağrıya neden olabilmektedir.

Göbek Çevresinde Ağrı Neden Olur?

İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonu, göbek deliği ve çevresinde oluşan ağrıların en bilindik nedenlerinden biridir. Daha çok kadınlarda görülen idrar yolu enfeksiyonu, göbek çevresinde ağrıyla birlikte idrar yaparken yanma, acı ve ağrı sorunlarına da neden olur. Tedavi yöntemi olarak genellikle antibiyotiklere başvurulur. İdrar yolu enfeksiyonu ciddi bir sorun teşkil ettiğinden ihmal edilmemeli ve mutlaka uzman doktora başvurulmalıdır.

Mide Enfeksiyonu

Midede bakteri ve virüslerin artmasıyla birlikte mide enfeksiyonu sorunu baş gösterir. Enfeksiyon göbek çevresinde ağrılara neden olabilir. Ağrı ile birlikte bulantı ve kusma sorunları da görülebilir.

Apandisit Rahatsızlığı

Apandis bölgesinin iltihaplanması, apandisit rahatsızlığını doğurur. Yapısı gereği erkeklerde daha çok görülen apandisit rahatsızlığı, göbek deliği ve çevresinde ağrıların hissedilmesine neden olabilir. Göbek etrafındaki ağrılar apandisitin belirtileri arasındadır. Ancak tek başına apandisit rahatsızlığı bulgusu olarak değerlendirilemez. Uzmanlar tarafından görülen diğer belirtiler de detaylı incelenmelidir.

Kullanılan İlaçlar

Uzun süreli ilaç tedavisinde olan kişilerde, göbek çevresinde ağrı sorununa sık rastlanır. Bu durumda derhal uzman bir doktora başvurulmalı ve kullanılan ilaçlar hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Tedaviye alternatif farklı ilaçlarla tedavi etme kararı alınabilir.