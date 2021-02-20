Temassız ateş ölçerler güvenilir mi? Uzman isimden önemli uyarı...

Prof Dr Vefik Arıca, koronavirüsle mücadele döneminde birçok alanda kullanılan ateş ölçerlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Temassız ateş ölçerlerle el bileğinden yapılan ölçümün hatalı sonuç verdiğini belirten Arıca, ateş ölçümünde kullanılan termometrelerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. "İnsan vücudunun normal ısısı 35-37 santigrat derece arasındadır. Enfeksiyon ve bir takım nedenlerden dolayı vücudumuzda ateş gelişebilir. Pandemi döneminde vücutta virüs varsa ve semptom gösteriyorsa ateş bu semptomlardan biri olabilir." diyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr Vefik Arıca, sözlerine şöyle devam etti; Ateş ölçümü tarama yöntemlerinden biridir. Koronavirüsün en önemli belirtilerinden biri olan ateşi ölçerken kullanılan alete, yaşa ve vücudun anatomik anomalilerine göre değişebileceği unutulmamalıdır."
'EL BİLEĞİNDEN ÖLÇÜM YANLIŞ ÖLÇÜMDÜR'
"Ateş nereden ölçülmez? veya 'Hangi ölçüm yanlış sonuç verir? sorularına yanıt olarak 'El bileğinden ölçüm yanlış ölçümdür' diyen Prof Dr Vefik Arıca, dikkat çeken açıklamalarına şöyle devam etti; "El bileğinden ölçülen ateşin yanlış sonuç verebileceğinin kanıtı olarak AAP dergisinde 8 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan "Infrared Thermometers Used for COVID-19 Testing Do Not Pose Risk to Pineal Gland" adlı makalede el bileğinden ölçümün yanlış bir ölçüm yöntemi olduğu açıkça gösterildi."
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Temassız ateş ölçer ya da kızılötesi termometre olarak bilinen cihazlar, kızılötesi ışın yaymaz; vücudumuzun yaydığı kızılötesi ışınları tespit ederek çalışır. Bu aletlerin çalışma prensibi "black-body radiation" (siyah cisim radyasyonu) denen bir olguya dayanmaktadır. Sıcaklığı mutlak sıfır olmayan her maddenin molekülleri hareket eder ve sıcaklığı arttıkça moleküllerin hızı artar. Molekül hızlandıkça insan gözünün göremediği, spektrumun altında kalan kızılötesi olarak adlandırdığımız ışınlar yayar. Ateş ölçümü temassız ateş ölçerlerde bu prensiple çalışmaktadır." dedi.
TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇÜM CİHAZLARI DOĞRU KULLANILMADIĞI DURUMLARDA…
"Kızılötesi ışınlar gözle görülebilen ışınlar gibi davranır; yansıyabilir ve emilebilir. Kızılötesi termometreler, termopil adı verilen bir sensör ile vücudun yaydığı termal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek vücut sıcaklığımızı tespit edebilmektedir. Temassız ateş ölçüm cihazları doğru kullanılmadığı durumlarda yanlış sonuç çıkarma olasılığı çok yüksektir. Bu nedenledir ki temassız ateş ölçüm yeri en ideal yer alın ve sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyularak yapılan ölçümdür. El bileğinden kızılötesi ışınları tespit etmek biraz zor ve yanlış ölçümlere neden olabilmektedir.Kişi virüsü taşımasına rağmen normal ateşte olabilir. Ateşi sadece koronavirüs gibi enfeksiyonlar yükseltmez." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, ateşi etkileyebilecek unsurları şöyle sıraladı…
HANGİ DERECE NORMAL?
Erişkin ve çocuklarda vücut sıcaklıklarının farklı olabileceğini vurgulayan Prof, Dr. Vefik Arıca, aynı zamanda gece ve gündüzün de etkili olabileceğini vurguladı. Arıca, sözlerine şöyle devam etti; "Çocuklarda 35-37 arası vücut sıcaklığı normal kabul edilirken erişkinlerde 35-37,5 arasındadır.
KULLANILAN CİHAZLARIN TAMAMININ KALİBRASYON VAKTİ GELDİ!
Koronavirüsle mücadelede geçirilen sürenin bir yıla yaklaşmasıyla bu bir yıl içinde kullanılan tüm termometrelerin kalibrasyon vaktinin geldiğini vurgulayan Prof, Dr. Vefik Arıca, "Termometreler belirli bir ölçümden sonra, ölçüm yapılmasa bile bir yıl süre geçtiyse kalibrasyon ihtiyacı doğar. Örneğin bir araç aldığınızı düşünün, sürekli km bakımı yaptırılır. Ateş ölçerlerdeki mantıkta tam olarak bu. Kullanılsa da kullanılmasa da bir süre sonra kalibrasyon ihtiyacı ortaya çıkar. Koronavirüsle mücadeleye Mart ayında başladık ve Mart ayından beri evlerde, iş yerlerinde, avm girişleri gibi alanlarda termometre kullanılıyor. Bu termometrelerin hepsinin kalibrasyon vakti geldi. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ölçüm yapılan havalimanları, kampüsler, daireler gibi alanlarda bir günde yüzlerce ölçüm yapılıyor. Bu alanlarda ise bir yıl değil altıncı ayda kalibrasyon ihtiyacı ortaya çıkar." dedi.
BOYUN VE YUKARISINDAN YAPILAN ÖLÇÜM DOĞRU SONUÇ VERİR
Bazı kişilerin ateş ölçümü sırasında termometrenin 32 dereceyi gösterdiğini görüyoruz. Halbuki 35 derecenin altında yaşam şansı yoktur." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, "El ve ayaklar gibi alanlardan ölçüm yapmak doğru değildir. Vücudun ateş merkezi yeri beyindedir. Temassız ateş ölçerler ile boyun ve yukarısından yapılan ölçüm doğru sonuç verir. Bu nedenle el bileği, ayak, ayak bileğinden ölçüm yapılmamalıdır. Bir diğer önemli konu ise ölçümün temassız yapılmasıdır." dedi
Prof. Dr. Vefik Arıca, doğru ölçüm için üç önemli kuralı şöyle sıraladı;
"Termal enerji en çok damarların yoğun olduğu bölgelerde çok olur. Boyundan yukarıda şah damarları vardır bu nedenle baş bölgesinde termal enerji yüksektir."