Temassız ateş ölçerler güvenilir mi? Uzman isimden önemli uyarı...

'EL BİLEĞİNDEN ÖLÇÜM YANLIŞ ÖLÇÜMDÜR'

"Ateş nereden ölçülmez? veya 'Hangi ölçüm yanlış sonuç verir? sorularına yanıt olarak 'El bileğinden ölçüm yanlış ölçümdür' diyen Prof Dr Vefik Arıca, dikkat çeken açıklamalarına şöyle devam etti; "El bileğinden ölçülen ateşin yanlış sonuç verebileceğinin kanıtı olarak AAP dergisinde 8 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan "Infrared Thermometers Used for COVID-19 Testing Do Not Pose Risk to Pineal Gland" adlı makalede el bileğinden ölçümün yanlış bir ölçüm yöntemi olduğu açıkça gösterildi."

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Temassız ateş ölçer ya da kızılötesi termometre olarak bilinen cihazlar, kızılötesi ışın yaymaz; vücudumuzun yaydığı kızılötesi ışınları tespit ederek çalışır. Bu aletlerin çalışma prensibi "black-body radiation" (siyah cisim radyasyonu) denen bir olguya dayanmaktadır. Sıcaklığı mutlak sıfır olmayan her maddenin molekülleri hareket eder ve sıcaklığı arttıkça moleküllerin hızı artar. Molekül hızlandıkça insan gözünün göremediği, spektrumun altında kalan kızılötesi olarak adlandırdığımız ışınlar yayar. Ateş ölçümü temassız ateş ölçerlerde bu prensiple çalışmaktadır." dedi.