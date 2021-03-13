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Giriş Tarihi: 13.3.2021 07:55 Son Güncelleme: 17.3.2021 02:31

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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika: 12 Mart korona tablosu - bugünkü corona virüs vaka sayısı

Küresel anlamda pandemi oluşturan ve 1 yıldan bu yana ’de de etkilerini gösteren kovid-19 virüsüne ilişkin “corona virüsü son dakika” haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası tespit edilen salgına ilişkin resmi sitesi ile Twitter hesabı üzerinden en son corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri kamuoyuna duyuruluyor. Bu bilgiler ile ile Türkiye'de güncel vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler açıklandı mı - ? gibi sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. “” ile son dakika korona son durum verileri.

2020 yılı Mart ayından bugüne kadar ülkemizde etkilerini gösteren pandemiye ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığıyla güncel haberler gelmeye devam ediyor. Ülkemizde önceki gün 1. yılını dolduran kovid-19 salgınına ilişkin ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla güncel corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı kamuoyuyla paylaşılıyor. Öte yandan Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını merak edenler, en güncel korona tablosu verilerine erişmek adına bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç - 12 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? soruları üzerinden bilgi araştırması yapmayı sürdürüyor

12 MART KORONAVİRÜS TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANDI!

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile son dakika 12 Mart Koronavirüs tablosu ve Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;

12 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 941
  • HASTA SAYISI: 834
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 11 bin 180

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...



11 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 556
  • HASTA SAYISI: 814
  • VEFAT SAYISI: 67
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

10 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 14 bin 556
  • HASTA SAYISI: 814
  • VEFAT SAYISI: 67
  • İYİLEŞEN SAYISI: 9 bin 193

9 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 755
  • HASTA SAYISI: 801
  • VEFAT SAYISI: 66
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 639



8 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 13 bin 215
  • HASTA SAYISI: 767
  • VEFAT SAYISI: 64
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 106

7 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 11 bin 187
  • HASTA SAYISI: 735
  • VEFAT SAYISI: 65
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 785
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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika: 12 Mart korona tablosu - bugünkü corona virüs vaka sayısı
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