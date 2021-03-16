Aldosteron Hormonu Görevi Nedir? Aldosteron Hormonu Eksikliğinde Meydana Gelen Hastalıklar Nelerdir?

Aldosteron hormonu, adrenal bezlerin korteks bölgesinde üretilmektedir. Bu hormon, steroit hormonu olarak bilinmektedir. Aldosteron hormonu salgılanması, kan basıncının düzenlenmesinde etkili olmaktadır. Bu açıdan da oldukça önemli bir görevi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Aldosteron hormonu, böbreklerin süzdüğü sodyumun %2'sinin yeniden kana karışmasından sorumludur.

ALDOSTERON HORMONU GÖREVLERİ

Aldosteron hormonunun bazı temel görevleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki; vücutta bulunan sodyumun geri emilmesi ve böbrekten potasyumun çıkarılması gibi durumlardır. Aldosteron hormonu görevleri arasında vücuttaki elektrolit dengesini ayarlamak da yer almaktadır. İnsan vücudundaki elektrolit ve su dengesinin korunması sağlıklı bir yaşam açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu dengenin korunmasını ise, aldesteron hormonu gerçekleştirmektedir.

Aldosteron hormonu böbreklere de etki etmektedir. Aldosteron hormonu, böbreklerde yer alan sodyum iyonlarının kana emilim seviyesini arttırmaktadır. Aldosteron hormonu, sodyum miktarını veya idrarda bulunan potasyum miktarında artışa sebebiyet verebilecek olan böbrek ve kolon gibi organlara sinyal göndermektedir. Ayrıca aldosteron hormonu suyu geri emerek, kan basıncının yükselmesi durumuna neden olmaktadır. Tüm bu olaylar, kan damarlarının genişliğinin artmasında veya azalmasında rol oynamaktadır. Dolaylı yoldan, aldosteron hormonu, kanın PH değerini ve elektrolit düzeylerinin korunmasına da yardımcı olmaktadır.

ALDOSTERON HORMONU DEĞERLERİ

Sağlıklı bir bireyde, aldosteron hormonu sorunsuz olarak, normal aralıklarında çalışmaktadır. Düzenli çalışan aldosteron hormonu, kişinin kan basıncı seviyesini düzenleyerek, kontrol altında tutmaktadır. Fakat, bazı kişilerde aldosteron hormonu seviyeleri yüksek yahut düşük olabilmektedir. Her iki durumda da aldosteron hormonunun işlevinde birtakım sorunlar ve değişiklikler meydana gelmektedir.

Yüksek aldosteron hormonuna sahip bireylerde hiperaldosteronizm olarak bilinen bir hastalık ortaya çıkmaktadır. Bu hastalık, aldosteron hormonu yükselmesi nedeni ile meydana gelmekte olup, adrenal bezlerde oluşan küçük ve iyi huylu tümörlerden dolayı oluşmaktadır. Hiperaldosteronizm; düşük potasyum seviyelerine, normal olmayan yüksek kan hacmine ve yine anormal kan basıncına neden olmaktadır. Hiperaldosteronizm hastalığının tedavi seçenekleri arasında cerrahi operasyon geçirmek, ilaç kullanmak ve yaşam tarzında değişiklikler yapmak bulunmaktadır.

Düşük aldosteron hormonu seviyesine sahip olmak da mümkündür. Aldosteron hormonu düzeylerinin kanda ölçülmesi ve adrenal bezin ultrason ile görüntülenmesi ile birlikte, aldosteron hormonuyla ilgili hastalıklarda tanıya ulaşılmaktadır.

ALDOSTERON HORMONU DÜŞÜKLÜĞÜ

Aldosteron hormonu düşüklüğü de ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Bir kişide aldesteron hormonu yeterli düzeyde salgılanmıyorsa, vücudun tuz kaybı tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir. Aldosteron hormonu düşüklüğünde böbrekler su ve tuz dengesini sağlayamaz ve bu nedenle de kan basıncı düşer.

ALDOSTERON HORMONU EKSİKLİĞİNDE HANGİ HASTALIK MEYDANA GELİR?

Aldosteron hormonu eksikliğinde ortaya ciddi hastalıklar çıkabilmektedir. Bu hastalıkların başında ise Addison hastalığı gelmektedir. Adrenal yetmezlik olarak da bilinen Addison hastalığı, vücudun aldosteron hormonunu yeterince üretememesi neticesinde ortaya çıkan oldukça nadir bir rahatsızlıktır. Aldosteron hormonu düşüklüğü neticesinde oluşan Addison hastalığı, her 100.000 kişide bir görülmekte olan bir hastalıktır. Addison hastalığı her yaştaki erkek ve kadınlarda görülebilmektedir. Görüleceği üzere aldosteron hormonu düşüklüğü cinsiyet ayırt etmemektedir. Addison hastası olan insanlar, ilaçlarını düzenli olarak aldıkları sürece normal yaşamlarına devam edebilmektedirler. Aldosteron hormonu eksikliğinde meydana gelen Addison hastalığının belirtileri ise şunlardır:

Kronik yorgunluk,

Kaslarda zayıflık,

Bayılma,

Sinirlilik ,

Depresyon,

Deri pigmentleşmesinde artış,

Kilo kaybı,

İştah azalması

Sindirim zorluğu,

Bulantı,

Kusma,

Kalp atışlarında ve kan basıncında azalma,

Düşük kan şekeri,

Ağız çevresinde ağrılar,

Tuz kullanma isteği,

Bu belirtilerden bazılarını düzenli olarak yaşıyorsanız, bir uzmana başvurmanızda ve aldosteron hormonu seviyenizi kontrol ettirmenizde fayda vardır.