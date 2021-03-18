Hamilelikte varise dikkat!

Hamilelik sürecinde kadınların hayatında daha önce yaşamadıkları değişiklikler oluşur. Bu değişikliklerin başında ise varis sorunu yer alıyor. Ağrı ve acıya sebep olan varisin hamilelik döneminde görülmesinin en büyük sebepleri kilo alımı ve hareketlerin kısıtlanmasıdır. Bunların haricinde genetik faktörlerinde varis oluşumunda etkisi fazladır.

Bebeğin anne karnında gelişime başlamasıyla ihtiyaçlarının karşılanması için kan hacmi hızla yükselir. Birden kan seviyesinin yükselmesi damarlardaki kan miktarı arttıracağı için damarlarda kan birikmesi oluşacaktır. Kan birikmesinin oluşturduğu görünüme ise varis denir. Hamilelik sürecinde varis görülmesinin diğer bir tetikleyicisi ise hormon salgılarının artmasıdır. Artan hormon salgılanası damar duvarlarının genişlemesine yol açar. Rahmin büyümesi ve vücuda yaptığı baskının artması da bir başka sebeptir.

HAMİLELİK SÜRECİNDE VARİS GÖRÜLMESİ NORMALDİR

Vücudun değişmesi varis gelişimi için elverişli bir ortam yaratır. Bu sebeple hamilelik sürecinde varis görülmesi normaldir. Genetik kodlu bir hastalık olduğu için ailesinde varis sorunu yaşayan kadınların hamilelik döneminde varis belirtileri gösterme ihtimali oldukça fazladır.

Varis, hamilelik sürecinde anne adayı şiddetli ağrıları ile zorlamaktadır. Ağrılar beraberinde kramp, şişlik ve yanma sorunlarını getirebilir.

Ağrı ve beraberinde sorunlar hamilelik sürecinde anne adayına çok fazla rahatsızlık vermeye başlarsa ilaç, özel çorap ve bazı değişiklikler ile tedavi ediliyor. Cerrahi işlemler ise ileri derece ve kanama riski taşıyan anne adaylarında tercih ediliyor.

ANNE ADAYLARINA ÖNERİLER

Hamilelik sürecine varis problemi ile karşılaşılması yaygın bir durumdur. Tamamen ortadan kaldırılmasa bile yapılabilecek değişiklikler ile belirtilerini aza indirmek mümkündür. Yapılabilecek değişiklikler ise;