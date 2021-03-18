Yumurtlama zamanı belirtileri: Yumurtlama zamanı nasıl anlaşılır ve neye göre belirlenir?

Eğer hamile kalmak istiyorsanız, tam olarak ne zaman yumurtlama dönemine girdiğinizi bilmeniz size çok yardımcı olacaktır. Böylece en uygun zamanda cinsel ilişkiye girebilirsiniz. Birçok kadın, yumurtlama dönemine girileceğini erkenden öngören kitleri başarılı bir şekilde kullanmayı başarmıştır. Çünkü bu kitler yumurtlama dönemine girmenize az bir zaman kala, size pratik bir şekilde ikaz verirler. Diğer kadınlar ise günlük vücut sıcaklıklarını bir kâğıda not ederek ve cinsel organlarında meydana gelen mukusların oluşum hallerini inceleyerek yumurtalama dönemine girip girmediklerini anlarlar.

Yumurtalama zamanı nasıl belirlenir?

Doğurganlık günleri ve yumurtlama günleri belirtileri nelerdir?

Rahim ağzından gelen akıntının tipi, şeklin ve miktarı normale göre değişir. Vajinada çok kıvamlı olmayan, bol miktarda olan , şeffaf, kaygan ve iki parmak arasında yapışkan şeklinde uzayan bir akıntı olduğu günler gebelik için uygun günlerdir ve yumurtlama günleri olarak değerlendirilmelidir.



Rahim ağzının yapısal biçimi ve rahim ağzı kıvamı değişir.

Adet günlerinin bitiminde normalde sert olan rahim ağzı yumurtanın olgunlaşmasından yani yumurtlama günleri nden 4-5 gün önce yumuşamaya başlar, parmakla dokunulmak istendiğinde vajinanın üst bölümünde kısmen hissedilir, yumurtlama günleri nde rahim ağzı iyice yumuşar ve zor ulaşılacak derinliktedir.



Vücut sıcaklığı artar ve değişir.

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Yumurtlamadan hemen sonra vücut ısısı ortalama yarım derece kadar artar ve yüksek kalır, bazı kadınlar bunu kendileri hissetse de genellikle bir ısı ölçer yardımı ile tespit edilir.



Bazal vücut ısısı, 24 saatlik periyotta vücudunuzun düştüğü en alt derecedeki sıcaklıktır. En doğru sonuca ulaşmak için, sabah uyanır uyanmaz yataktan bile çıkmadan vücut sıcaklığınızı ölçmeniz gerekmektedir. Ayrıca, vücudunuzdaki en küçük sıcaklık değişikliklerini bile ölçebilen hassas bazal termometreler kullanmalısınız. Her sabah aynı saatte uyanmaya ve vücut sıcaklığınızı aynı saatte ölçmeye dikkat ederseniz iyi olur.

Bazal termometreler çoğu eczanelerde bulunmaktadır ayrıca yanında, günlük vücut sıcaklıklarınızı not edebileceğiniz bir çizelge de bulunmaktadır. Büyük ihtimal bu çizelgeden birkaç tane daha olması, işinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü en uygun yumurtlama dönemine girdiğinizi anlamak için, bu işlemi birkaç ay tekrarlamanız gerekebilir.



Vajinal akıntınızı takip ederek yumurtlama gününü belirleyin!



Adet kanaması tam olarak bitince birkaç gün vajinadan hiç akıntı gelmez ve kuruluk oluşur. Bu günler adt siklusu içinde "kuru" günler olarak isimlendirilir. Kuru günlerden sonra kısmen yapışkan, koyu kıvamlı ve pürtüklü az miktarda bir akıntı kadın tarafından hissedilir. Rengi sarı ya da sar-beyazdır. Bu akıntı bazen fark edilemeyebilir. Yumurtlama günleri, gebe kalma günleri yaklaşırken akıntı artar, kıvamı incelir ve görünümü de berraklaşır. İki parmak arasında yapışkan şekilde uzayabilir. Vajinadan "ıslaklık" olarak hissedilen bu ortamda spermler rahatlıkla vajina içinde 3-5 gün yaşayabilir, rahim içine geçer ve yumurtayıde dölleyebilirler.



Bu ıslak günler doğurgan günler dir. Gebelik isteniyorsa düzenli cinsel ilişkide bu dönemde bu yumurtlama günleri nde bulunulur, istenmiyorsa hiç ilişkiye girilmez. Yumurtlamadan sonra akıntı yine şekil değiştiri. Akıntı azalır, pürtüklü ve yapışkan olur. Vajinada yine kuru olarak hissedilir. Bu ortamda spermlerin hareketleri güçleşir, rahim ağzından geçemezler ve vajinada tabii ki uzun süre yaşayamazlar. Vajinada artan ıslaklık hissedilince cinsel ilişkiye başlanır.