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Haberler Sağlık Haberleri "Covid-19 sonrası kaygı, uykusuzluk, felç ve kas zayıflığı görülme oranı artıyor"
Giriş Tarihi: 19.3.2021 16:14

"Covid-19 sonrası kaygı, uykusuzluk, felç ve kas zayıflığı görülme oranı artıyor"

İHA
Covid-19 sonrası kaygı, uykusuzluk, felç ve kas zayıflığı görülme oranı artıyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Uzm. Dr. Sevil Karagül, Covid-19 salgın sürecinde mümkün olduğunca evlerimizde kalıp virüse temas etmemek ya da var olan virüsü yaymamak amaçlandığını söyleyerek, Covid-19, karşı taze sebze meyve tüketmek gibi basit bağışıklığı güçlendirici önerilere düzenli ev egzersiz programının eklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Karagül, "Ülkemizde ve dünya genelinde görülen Covid-19 pandemisinde vaka sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu salgında Sağlık Bakanlığımızın önerileri altın değerinde olup el hijyeni, ve sosyal izolasyon bu önerilerde başı çekmektedir. Sosyal izolasyonun karantina uygulamasından bile daha değerli olduğu aşikardır. Covid-19 salgınına karşı gerekmedikçe evden çıkmamak, kalabalık ortamlara girmemek gibi önlemler nedeniyle fiziksel aktivitelerimiz kısıtlanabilir, spor salonlarına gitmemek, açık havada spor yapamamak gibi durumlar da bu kısıtlanmayı arttırabilir. Bu yüzden ev egzersiz programlarının uygulanabilirliği hayati önem kazanmaktadır. Evde yapılabilecek basit birkaç hareket ile bağışıklığımızı güçlendirip, kalp ve damar sağlığımıza olumlu katkılar sağlayabilir." dedi.

EGZERSİZİN ÖNEMİ...

İnsan yaşamının bilindiği üzere hareket üzerine kurgulanmış olup hareketsizliğin beden sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Uzm. Dr. Sevil Karagül, "Yapılan bilimsel çalışmalarda düzenli yapılan orta şiddetteki egzersizlerin, vücuttaki antikor oranının yüzde 20 oranında arttırdığı, akyuvar hücrelerin sayı ve fonksiyonlarını yükselttiği görüşü hakimdir. Aynı zamanda egzersizin kalp-damar sistemimizin çalışmasına olumlu etkisi, vücudun virüs ve bakterilerle savaşması için gerekli hücrelerin taşınması amacıyla pompalanacak kanın niteliği ve miktarına da yararlı olmaktadır. Aynı zamanda beyin gibi organların oksijenizasyonunu arttırak zihinsel güce de olumlu etkilemektedir. Coronavirüs'e (Covid-19) karşı gerekmedikçe evden çıkmamak, kalabalık ortamlara girmemek gibi önlemler nedeniyle fiziksel aktivitelerimiz kısıtlanabilmektedir. Spor salonlarına gitmemek, açık havada spor yapamamak gibi durumlar da bu kısıtlanmayı arttırmaktadır. Bu yüzden ev egzersiz programlarının uygulanabilirliği hayati önem kazanmıştır. Evde yapacağınız basit birkaç hareket, bağışıklığı güçlendirip, kalp ve damar sağlığımıza olumlu katkılar yapacaktır. Egzersizin aynı zamanda psikolojik faydası hastalıkların baş etme mekanizmalarından en önemlisi olan moral motivasyonu attırarak etki gösterir. Tüm bu sebeplerden ötürü ev egzersizlerimizi ihmal etmeyelim" diye belirtti.


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"Covid-19 sonrası kaygı, uykusuzluk, felç ve kas zayıflığı görülme oranı artıyor"
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