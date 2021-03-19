Kortizol hormonu nedir, ne işe yarar? Kortizol hormonunu dengelemenin yolları

Kortizol hormonu veya halk arasında bilinen diğer adıyla stres hormonu, tehdit durumlarımda ortaya çıkarak stresin yönetimini sağlayan ana steroid hormonudur. Başka bir deyişle kortizol hormonu, bir tehdit algıladığında salgılanan, bu strese karşı verilen doğal koruyucu bir cevaptır. Bu sebeple koruyucu bir hormon olarak kabul edilmektedir. İşte kortizol hormonu nedir sorusunun cevabı kısaca bu şekilde verilebilmektedir.
KORTİZOL HORMONU NEDİR?
Kortizol hormonu, böbreküstü bezlerinde üretilmekte ve psikolojik olarak tehlike anında salgılanmaktadır. Vücutta bulunan neredeyse her hücrede kortizol hormonu alıcısı bulunmaktadır. Kortizol hormonu, bağışıklık sisteminin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için büyük bir önem arz etmektedir. Kortizol hormonunun vücutta oldukça önemli görevleri bulunmaktadır.
KORTİZOL HORMONU NE İŞE YARAR?
Kortizol hormonu, insanlığın devamı için büyük önem arz etmektedir. Kortizol hormonunun vücutta birçok işlevi bulunmaktadır. Kortizol hormonu görevi temelde; tehlike ve baskı gibi durumlarda oluşan strese karşı vücudun savunma mekanizmasını harekete geçirmektir. Bu açılardan adrenalin hormonu ile kardeş hormon olduğu söylenebilmektedir. Bu görevi haricinde ise kortizol hormonu; hızlı kalp atışı, ishal, mide bozuklukları, ağızda kuruluk ve panik gibi vücut reaksiyonlarını bastırmaktır. Diğer kortizol hormonu görevleri ise şunlardır:
Görüldüğü üzere kortizol hormonu ne işe yarar sorusunun cevabı oldukça hayatidir. Bu nedenle kortizol hormonunun düzgün çalışması çok önemlidir.
KORTİZOL HORMONU ETKİLERİ
Kortizol hormonu etkileri, sağlık açısından saymakla bitmemektedir. Lakin kortizol hormonunun sağlığa etkileri, hormonun vücutta ne sıklıkta ve ne miktarda dolaştığına bağlıdır. Kortizol hormonu etkilerini ana başlıklar halinde sıralamak gerekirse, bu sıralama şöyle olacaktır:
Kortizol hormonu, vücudun her yerinde bulunabildiğinden kan, idrar ve tükürükten de ölçülebilmektedir. Yetişkinlerde normal kortizol hormonu seviyesi şöyledir:
KORTİZOL HORMONU DÜŞÜKLÜĞÜ
Kortizol hormonu düşüklüğü, adrenal bezlerin yeterince kortizol üretmemesi halinde ortaya çıkmaktadır. Kortizol hormonu değerinin olması gereken aralıklarda seyretmemesi ciddi problemlere yol açabilmektedir. Kortizol hormonu eksikliğinin başlıca nedenleri şunlardır:
Kortizol hormonu düşüklüğü bazı hastalıklara ve sorunlara yol açabilmektedir. Bu hastalıklardan ilki Addison hastalığıdır. Bu hastalık adrenal bezlere zarar veren bir bağışıklık hastalığı olup, oldukça ender görülmektedir. Kortizol hormonu eksikliği ihtimali halinde, öncelikle bir kortizol kan testi yapılmalıdır. Kortizol hormonunun düşüklüğünün belirtileri şunlardır:
KORTİZOL HORMONU YÜKSEKLİĞİ
Kortizol hormonu bazı durumlarda yükselişe geçebilmektedir. Özellikle yoğun stres altında geçirilen dönemlerde ve tehlike altında kortizol hormonu seviyesi artmaktadır. Kortizol hormonu yüksekliğinin başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilmektedir:
Kortizol hormonu yüksekliği bazı hastalıklara ve sorunlara yol açabilmektedir. Bu hastalıklardan ilki Cushing sendromudur. Bu hastalıkta oldukça ender gözükmektedir. Kortizol hormonu yüksekliğinden şüpheleniliyorsa öncelikle bir kortizol kan testi yapılmalıdır. Kortizol hormonunun yüksekliğinin belirtileri şunlardır:
KORTİZOL HORMONU NASIL DENGELENİR?
Kortizol hormonunun kandaki seviyesi saatlere göre değişiklik göstermektedir. Kortizol hormonu genellikle sabah saatlerinde yükselmekte ve gün boyunca giderek düşmektedir. Buna günlük ritim denmektedir. Kortizol hormonu salgılanmasını dengelemenin temel yollarından biri sağlıklı beslenmektir. Kortizol hormonu seviyesini dengelemenin bir diğer yolu ise stres seviyesini azaltmaktır. Peki kortizol hormonu nasıl dengelenir? Şu yollar kortizol hormonunu dengelemenin basit yollarıdır: