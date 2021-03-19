Östrojen Hormonunu Bitkisel Tedavi ile Nasıl Dengelenir? Östrojen Hormonu Nedir, Nasıl Artar?

Her şeyden önce 'östrojen hormonu nedir' sorusu cevaplanmalı ve bu hormon hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Östrojen, temel cinsiyet hormonlarından biridir. Hem kadın, hem de erkek vücudu östrojen üretmekte olup, kadınların vücudunda bu hormon daha fazla üretilmektedir. Bu nedenle de kadınlık hormonu olarak da bilinmektedir. Östrojen hormonu kadınlarda ergenlik ile birlikte, yumurtalıklar tarafından salgılanmaya başlayan bir hormondur. Östrojen hormonu, kadınların ergenliğe geçmeleri için gerekli olan hormonlardan biridir. Östrojen hormonu, özellikle kadınlar için önemlidir.

ÖSTROJEN HORMONU NEDİR?

Üreme işlevinden de sorumlu olan östrojen hormonu, ergenlik ile birlikte salgılanmaya başlayıp, kadınların vücutsal yapılarında birtakım değişikliklere yol açmaktadır. Hayatın bu dönemine ergenlik denmektedir. Östrojen hormonu; kadınsal vücut yapısının oluşmasında, kasık ve koltuk altlarında tüy oluşumunun meydana gelmesinde, göğüslerin büyümesi ve gelişmesi ile ve adet görmenin başlamasında rol almaktadır.

ÖSTROJEN HORMONU GÖREVLERİ

Yukarıda östrojen hormonu görevlerine kısaca değinilmiş olsa da, bunu daha detaylı açıklamak gerekmektedir. Östrojen hormonu, ergenlik dönemine giriş ile beraber fiziksel değişikliklerin gerçekleşmesinde rol oynamaktadır. Bu değişiklikler kısaca:

Göğüslerin büyüyerek şekil alması,

Kasıkların ve koltuk altı tüylerinin ortaya çıkması,

Adet görmenin başlaması,

Adet döngüsünün kontrol edilerek düzenli olmasının sağlanması,

Kadınlara özgü kalça yapısının oluşması

Kadınlara özgü vücut yapısının ortaya çıkmasını sağlamak dışında, östrojen hormonunun son derece önemli farklı görevleri de bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak hamile bir kadında östrojen hormonu, rahim de bulunan kasların kasılmasını ve gevşemesini kontrol ederek bebeğin doğumuna yardımcı olmaktadır. Ayıca östrojen hormonu, özellikle üremeye hazırlık döneminde önemli görevler taşımaktadır. Östrojen hormonu, rahim iç zarının gebeliğe hazırlanmasını da sağlamaktadır.

ÖSTROJEN HORMONU NASIL ARTAR?

Östrojen hormonunun ne kadar önemli bir işleve sahip olduğu ortadadır. Peki bir kadın da östrojen hormonu düşük ise ne olur? Östrojen hormonu nasıl artar? Bu sorunun da cevabı oldukça önem arz etmektedir. Östrojen hormonu nasıl artar sorusunu cevaplamadan evvel, östrojen hormonunun düşük olduğunu gösteren belirtileri sıralamakta fayda vardır: Kadınlarda östrojen hormonu düşüklüğünü gösteren belirtiler:

Sık sık sıcak basması ya da uyku sorunu,

Ruh halinde sık sık meydana gelen ani değişiklikler,

Uzun süreli sebepsiz depresyon,

Cinsel fonksiyonlarda değişiklikler,

Cinsel istekte azalma,

Adet döngüsünün bozulması,

Göğüslerde hassasiyet,

Değişen kolesterol seviyeleri

Eğer siz de yukarıda sayılan belirtilerden birkaçını düzenli olarak yaşıyorsanız, bir doktora gitmenizde ve östrojen hormonu seviyenizi ölçtürmenizde fayda bulunmaktadır. Peki düşük östrojen hormonu nasıl yükseltilir? Östrojen hormonu düşük olan kadınların öncelikle bunu tespit etmek için bir endokronoloji doktoruna başvurması gerekmektedir. Doktor tarafından yapılacak olan kan testleri ile östrojen hormonu seviyesi ortaya çıkarılarak, eğer ki bir östrojen hormonunda bir düşüklük varsa, ilaç tedavisine başlanmaktadır.

Doktorun verdiği ilaç tedavisine ek olarak, östrojen hormonunu doğal yollardan da arttırmanın birkaç yolu bulunmaktadır. Bazı gıdalar vücuttaki östrojen hormonun seviyesini etkileyebilecek fitoöstrojenler içermektedirler. Bu gıdaların tüketimine ağırlık vererek de, östrojen hormonu seviyesi yükseltilebilmektedir. Bu gıdalar: Kuş üzümü, kuru üzüm, kuru kayısı, hurma, erik, şeftali, portakal, çilek, elma, tam tahıllı besinler, kırmızı yonca otu, yulaf, havuç, bezelye, patates, brokoli, ıspanak, sarımsak, tofu ve tüm soya besinleridir.

Yukarıda sayılan gıdaların haricinde östrojen hormonunu yükseltecek başka yöntemler de bulunmaktadır. Örneğin stres ve endişe hormonları dengesizleştirmektedir. Bu nedenle stresi azaltmak önem arz etmektedir. Ayrıca östrojen hormonu seviyesini düşürebilecek aşırı egzersiz rutinlerinden de uzak durmak gerekmektedir. Bir diğer önemli husus ise sigaradır. Sigara kullanımı östrojen hormonunu etkilemektedir. Bu nedenle östrojen hormonunu arttırmak isteyen kadınlar, sigaradan uzak durmalıdır.

ÖSTROJEN HORMONU FAZLALIĞI BELİRTİLERİ

Östrojen hormonu düşebileceği gibi, zaman zaman da artmaktadır. Peki östrojen hormonu fazlalığı belirtileri nelerdir? Östrojen hormonunun fazla salgılanması neden olur? Östrojen hormonu fazlalığına yol açan pek çok neden vardır. Östrojen hormonu doğal yollarla yükselebileceği gibi, bu duruma yol açabilecek ilaçların kullanılmasından sonra da yükselebilir. Ayrıca östrojen hormonu bazı hastalıklar nedeni ile de yükselebilmektedir. Kadınlarda salgılanan östrojen hormonunun fazla salgılanması şu nedenlerle olmaktadır:

Ergenlik,

Gebelik,

Aşırı kilo alma,

Obezite,

Diyabet,

Hipertansiyon,

Yumurtalık veya adrenal bez tümörleri,

Steroidler ve ampisilinler gibi östrojen içeren ilaçlar

Peki östrojen hormonu fazlalığı belirtileri nelerdir? . Östrojen hormonu fazlalığında görülen belirtilerin başında adet düzensizlikleri gelmektedir.Bu belirtileri bilmenin bir avantajı da, yeni ergenliğe girmiş yahut gebe değilseniz, vücudunuzda normal bir durum olmadığını anlamanızı sağlamasına yardımcı olmasıdır Aşağıdaki belirtileri düzenli olarak yaşıyorsanız, bir doktora başvurmanızda fayda bulunmaktadır. Östrojen hormonu fazlalığı belirtileri şunlardır:

Şişkinlik hissi,

Göğüslerde büyüme ve aşırı hassasiyet,

Göğüslerde oluşan fibrokistler,

Cinsel isteğin azalması,

Adet döngüsünde bozulma,

Adet öncesi sendromda (PMS) artış,

Ani ruh hali değişiklikleri,

Baş ağrısı ve düzeyinde artış,

Kilo alımı,

Saç dökülmesi,

Uyku problemi,

Yorgunluk ve halsizlik,

Zihinsel becerilerde azalma,

Hafıza problemleri,

El ve ayaklarda soğukluk,

Anksiyete ve panik atak

Östrojen hormonu fazlalığı tedavisinde de yine öncelikli olarak bir doktora başvurmak gerekmektedir. Doktorun verdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Doktorun yazdığı ilaçlara ek olarak, bireyin kendi kendine de uygulayabileceği bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunların başında yemek düzenini değiştirmek gelmektedir. Az yağlı, yüksek lifli besinler tüketilmelidir. Zira kilo vermek östrojen hormonu seviyesini düşürmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca soya sütü yüksek oranda östrojen içerdiğinden, kişi soya sütünden mutlaka kaçınmalıdır. Yeme düzenini değiştirmeye ek olarak kişinin uyku saatlerini düzenlemesinde ve arttırmasında da fayda bulunmaktadır.

ÖSTROJEN HORMONU NASIL DENGELENİR?

Östrojen hormonunun normal sınırları içinde kalması, bireyin sağlığı açısından önemlidir. Zira östrojen hormonunun dengeli bir şekilde işlemesi, vücut açısından önemlidir. Peki östrojen hormonu nasıl dengelenir? Bunun için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki doktor kontrolü altında yapılacak olan hormonal tedavi yöntemleridir. Doktorun gözetiminde yapılacak olan tedavi, kişinin östrojen hormonu dengesinin kısa bir süre içerisinde sağlıklı bir noktaya ulaşmasına olanak vermektedir. İkinci yöntem ise, kişinin hayatına özen göstermesi ile olmaktadır. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme ile beraber, kişi stresten de uzak durmalıdır. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak ve sigara ile alkolden de uzak durmak östrojen hormonunu dengelemesinde önemlidir.

ÖSTROJEN HORMONU NASIL ÖLÇÜLÜR?

Östrojen hormonun evde ölçülebilecek bir hormon değildir. Bu hormonun değerini kendi kendine ölçemezsiniz. O halde östrojen hormonun nasıl ölçülür? Östrojen hormonu, uzman doktorlar tarafından, bir hormon testi ile ölçülmektedir. Östrojen hormonu testi, kan veya idrardaki bulunan seviyenin belirlenmesi ile yapılmaktadır. Test için genellikle kan alınması yolu tercih edilmektedir. Lakin bazen 24 saatlik idrar toplanmak sureti ile de bu test yapılabilmektedir. Bu testle ölçülen üç çeşit östrojen hormonu vardır. Bu hormonlar; Östron, östradiol ve Östriol hormonlarıdır.

ÖSTROJEN HORMONUNU DENGELEYEN BİTKİLER

Aslında östrojen hormonunu dengeleyen bitkileri yukarıda kısaca anlatmıştık. Lakin tekrar değinmek gerekirse; östrojen hormonu düşün olan bir kadının, bu hormonu dengelemek için şu bitkileri ağırlıklı olarak kullanmasında fayda vardır: