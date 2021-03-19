Serotonin Hormonu Nedir, Neden Düşer? Yüksek Oranda Serotonin Hormonu İçeren Besinler

Serotonin hormonu kişinin duygu durumu ve davranış üzerinde etkili olan kimyasaldır. Yeterli miktarda salgılanan serotonin hormonu, kişinin ruh halini olumlu yönde etkilemekte ve kişinin mutluluk hissetmesine yardımcı olmaktadır. Serotonin hormonunun yeteri kadar üretilmemesi sonucu depresyon ve anksiyete başta olmak üzere pek çok sağlık sorunu ortaya çıkabilmektedir. Düzenli ve dengeli beslenme, egzersiz, yoga ve meditasyon ile de doğal yollarla beynimiz tarafından salgılanan serotoninin miktarını arttırmak mümkündür.

SEROTONİN HORMONU NEDİR?

Serotonin hormonu, vücudun fiziksel ve bedensel işleyişini dengeleyen bir nörotransmitterdir. Halk arasında mutluluk hormonu olarak bilinen hormonlardan biri de serotonin hormonudur. İşte bu nedenle serotonin hormonunun eksik salgılanması kişide birtakım psikolojik problemlere yol açmaktadır. Seratonin hormonunun ana görevi, beyinde yer alan sinir hücreleri arasında oluşan elektrik sinyallerini taşımaktır. Seratonin hormonu, vücudun bazı yerlerinde üretildiği gibi, beyin tarafından da üretilmekte ve salgılanmaktadır.

Serotonin hormonunun değerleri pek çok şeyden hızlıca etkilenmektedir. Ayrıca serotonin hormonu değerleri kolayca düşüp, yükseltilebilmektedir. Açlık, stres, yorgunluk ve ilaç kullanımı gibi faktörlerin tamamı vücuttaki serotonin hormonu seviyesini değiştirmektedir. Örneğin açlık ve stres serotonin hormonu düzeyini düşürürken; oksijen ve içinde aminler bulunan yiyecekler (peynir, çikolata, portakal vb.) serotonin hormonu düzeyini yükseltmektedir. Görüleceği üzere serotonin hormonu günlük hayatın içindeki neredeyse her şeyden kolayca etkilenmektedir.

SEROTONİN HORMONU NE İŞE YARAR?

Serotonin hormonu, birden çok fiziksel ve psikolojik işlev üzerinde etkilidir. Vücudun genel sağlığında önemli bir görevi bulunan serotonin hormonu, kişinin ruh hali, sosyal davranışları ve yaşam şekli üzerinde etkilidir. Bu nedenle yeterli miktarda serotonin hormonu salgılandığında dünyayı ve yaşamı daha rahat kucaklamak mümkündür. Aksi halde, yani serotonin hormonu düşük olduğunda, ise bireyin dış dünyayı bir tehdit olarak algılaması ve yaşamdan keyif almaması muhtemeldir. Görüleceği üzere serotonin hormonunun insanın yaşam kalitesi üzerinde etkisi büyüktür. Bu nedenle de serotonin hormonu eksikliği ciddi bir sorun teşkil etmektedir.

Serotonin hormonunun bir diğer işlevi ise kendini mide ve bağırsaklarda göstermektedir. Mide ve bağırsaklarda da bulunan serotonin hormonu, bağırsağın hareketlerinin dengeli olmasına da yardımcı olmaktadır. İşte bu nedenle serotonin hormonu eksikliğinde kabızlık ve şişkinlik gibi bazı sağlık sorunları kendini göstermektedir. Ayrıca serotonin hormonu, beynin uyku ve uyanma bölümünü de kontrol eden kısımları uyarmakla görevlidir. Bu da uyku kalitesini ve süresini etkilemektedir.

Serotonin hormonunun bir diğer önemli işlevi de kendini yaraların iyileşmesinde göstermektedir. Kanda bulunan trombositler tarafından yaraların iyileşmesi için serotonin hormonu salgılanmaktadır. Serotonin hormonu, kan damarlarını daraltarak kanamayı durdurmaktadır.

Beyinde ve vücutta az miktarda serotonin hormonunun bulunması, cinsele isteği aşırı yükseltmektedir. Aksi durumu, yani seratonin hormonunun fazla salgılanması ise libido da azalmaya yol açmaktadır. Bu nedenle kişinin sağlıklı bir cinsel yaşama sahip olması için serotonin hormonunun da normal seviyede olması gerekmektedir.

SEROTONİN HORMONU EKSİKLİĞİ

Yukarıda da sayıldığı üzere serotonin hormonu eksikliği ciddi bir sorundur. Serotonin hormonu eksikliği halinde devamlı yorgunluk ve halsizlik hissi, yataktan çıkacak gücü ve enerjiyi bulamama gibi fiziksel aktivitelerde bulunma oranında düşüş yaşanmaktadır. Serotonin hormonu eksikliği belirtileri başlıca şunlardır:

Endişe atakları,

Özgüvende azalma,

Sinirlilik ve saldırganlık hali,

Uyumakta zorluk yaşama,

Şiddetli baş ağrısı,

İştahta fark edilen düzeyde değişiklik,

Tatlı ve nişasta oranı yüksek yiyeceklere karşı istek,

Unutkanlık

SEROTONİN HORMONU NEDEN DÜŞER?

Peki insanları ciddi oranda etkileyen serotonin hormonu neden düşer? Araştırmacılar serotonin hormonu eksikliği nedenleri konusunda ne yazık ki kesin olarak emin değildir. Bazı insanlar da basitçe serotonin hormonu daha az üretilmektedir. Bunun haricinde ise belirlenen olası nedenler şunlardır:

Normalden az serotonin hormonu reseptörüne sahip olmak,

Serotonin reseptörlerinin yanıt oluşturamaması,

Serotonin hormonunun vücut tarafından daha çabuk absorbe edilmesi,

Serotonin hormonunun bağırsakların tarafından hızlı emilmesi,

Vücudun serotonin yapımında kullandığı bileşiklerin vücutta az bulunması

SEROTONİN HORMONU NASIL ARTTIRILIR?

Düşük serotonin hormonunu hızlı bir şekilde arttırmak gerekmektedir. Zira kişinin hayatına normal bir şekilde devam edebilmesi için serotonin hormonunun yeterli seviyede olması elzemdir. Bu başlıkta serotonin hormonu nasıl arttırılır sorusunun cevabını bulacaksınız.

Serotonin hormonundaki eksikliğin hormonal muayene ile bir doktor tarafından tespit edilmesinin akabinde reçete edilen bir ilaç tedavisi ile serotonin hormonunun düzeyini kimyasal yollarla artırmak mümkündür. İlaç tedavisine ek olarak serotonin hormonunun doğal yollarla da arttırılması mümkündür. Aşağıdaki aktiviteler ile beyindeki serotonin hormonunun üretimi arttırılabilir.

Gün ışığından faydalanmak: Güneş ışığı serotonin hormonu sentezinin doğrudan tetikleyicisidir.

B6, B9 ve B12 vitaminleri almak: B6 vitamini serotonin hormonu üretiminde kullanılmaktadır. B12 vitamini ve B9 vitamini ise serotonin hormonu üretimine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle bu vitaminler düzenli kullanıldığında serotonin hormonu seviyesi yükselecektir.

Spor yapmak: Düzenli egzersiz yapmanın, serotonin miktarını arttırdığını bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle düzenli spor yapmak, düşük serotonin hormonunu düzeltmede önemlidir.

Stresi azaltmak: Stres serotonin hormonu üretimini sekteye uğratmaktadır. Bu nedenle serotinin hormonunun yükselmesi için stresten uzak durmak gerekmektedir.

Dengeli beslenmek: Dengeli beslenme ve serotonin içeren besinlerin tüketilmesi ile de serotonin hormonunu yükseltmek mümkündür.

SEROTONİN HORMONU İÇEREN BESİNLER

Ruh sağlığı için önemli olan serotonin hormonu, antidepresanların ve bazı besinlerin içinde bulunmaktadır. Lakin antidepresan tedavisi ancak doktor gözetiminde görülebileceği için, kişinin kendi isteği dışındadır. İşte burada serotonin hormonu düşük olan kişinin başvurabileceği diğer yöntem yüzünü serotonin hormonu içeren besinlere dönmektir. Peki serotonin hormonu içeren besinler nelerdir?