Skolyoz korsesi ne işe yarar, nasıl kullanılır? Omurga eğriliği tedavisinde skolyoz korsesi kullanımı ile ilgili detaylar

Skolyoz korsesi kullanımı kişinin sosyal hayatı ve fiziksel aktivitelerini olumsuz etkilemez. Doğru seçilen bir skolyoz korsesi vücuda tam oturur ve kıyafetlerin altından giyildiği için de dışarıdan fark edilmesi oldukça güçtür.

SKOLYOZ KORSESİ NE İŞE YARAR?

Ergenlik döneminde tanı konulmamış skolyoz hastalığı ilerleyen yaşlarda kemiklerin yanlış gelişimiyle birlikte ameliyatsız tedavi edilemeyecek boyutlara gelebilir. Skolyoz korsesi tanı konulmadan önce oluşmuş omurga eğriliğini tam düzeltemese bile hastalığın gelişimini önleme, ağrıları azaltma ve hayat kalitesini yükseltmede büyük rol oynar.

Piyasada çok çeşitli skolyoz korseleri bulunmaktadır. Bundan kişiye en uygun olanı doktor ve protes ortez teknikerinin önerileri doğrultusun seçilir. En çok tercih edilen skolyoz korselerinden bazıları şunlardır:

TLSO (Thoraco-Lumbo-Sacral Orthosis)

CTLSO (Cervico-Thoraco-Lumbo-Sacral Orthosis)

Milwaukee Korsesi

Charleston Bending Korsesi

SpineCor Sistemi Korsesi

SKOLYOZ KORSESİ NASIL KULLANILIR?

Skolyoz korsesi uygulamalarında öncelikle protez ortez merkesi teknikeri skolyozun yapısına göre 3 boyutlu değerlendirme yapar. Doktordan alınan radyografi sonucu ve çocuktan alınan alçı modeli ile birlikte kalıp çıkarılır. Bu kalıplar skolyozun tepe noktasına doğru destek verecek şekilde hazırlanmaktadır.

Skolyoz korseleri genellikle termoplastik maddelerden yapılır. Kozmetik olarak hastalara en uygun görünümü veren bu korselerde terletme yapmayan iç kaplama malzemeleri kullanımına özen gösterilmelidir. Hazırlanan korse solunumu kısıtlamamalıdır. Ayrıca kız çocuklarında göğüs bölgesinde yaşanacak gelişim göz önünde bulundurulmalıdır.

Skolyoz korsesi kullanılmaya hazırsa doktorun belirttiği günlük saat diliminde kıyafetlerin altında olacak şekilde giyilir. Öncelikle korse bantları dışarıda kalacak şekilde iki yana doğru açılıp içine girilir. Sonrasında korsenin açık tarafı arkada olacak şekilde kalça ve omurlar ortalanır, korse aşağı doğru itilip kaburgalar ve leğen kemiklerinin üzerine oturtulur ve bantlar kapatılır. Korse gün içinde öne doğru esneme yaparsa korseyi yeniden kapatmak için bir yardımcı gerekebilir. Yardımcı, korseyi bir taraftan iterken bir taraftan da bantları sıkmalıdır. Korse bantları her daim aşağıdan yukarıya doğru kapatılır. Büyümenin devam ettiği hastaların korselerinde sık sık ayar ve değişik yapılması tavsiye edilir. Skolyoz korseleri normal şartlarda ağrı, sızı ve morarmaya sebep olmamaktadır.

Korse büyüme çağındaki çocuklarda belirli aralıklarla yenilenmelidir. Çocuklarda hem kemik gelişimi devam ettiği hem de boy ve kilo artışı olacağı için korse ebeveynler tarafından düzenli kontrol edilmeli gerekirse kontrol edici pedler kullanılmalıdır.

SKOLYOZ KORSESİ NE KADAR KULLANILIR?

En iyi sonuçları alabilmek için skolyoz korsesi hastanın iskeleti olgunlaşana kadar günde 23 saat takılmalıdır. Toplam süre ise 1 yılı bulabilir. Hastanın iskeleti olgunlaştıktan sonra skolyoz korsesinin sadece geceleri kullanılması yeterli olacaktır.

SKOLYOZ KORSESİ İŞE YARIYOR MU?

Korse, skolyoz tedavilerinde kullanılan en eski yöntemlerdir biridir. Korse tedavisi ilk kez M.Ö. 5. Yüzyılda Hipokrat tarafından uygulanmıştır. Daha sonraları ise Hipokrat'ın öğrencilerinden Galen tarafından uygulanmaya devam etmiştir. İlk gerçek korse Ambrose Paré tarafından geliştirilmiş ve 1510-1590 yılları arasında uygulanmıştır. 1972'de Boston'da bir çocuk hastanesinde çalışan John Hall ve iş arkadaşı ortopedist William Miller ilk tıbbi korseyi üretmiştir. Boston korse olarak adlandırılan bu korse günümüzde bile yaygın olarak kullanılmaktadır.

Skolyoz hastalarına uygulanan korse tedavilerinde başarı oranı birçok faktöre bağlıdır. Erken teşhis konulan ve derecesi çok yükselmemiş skolyozlarda korse daha çok işe yarayacaktır. Aynı zamanda doktor ve protez ortez teknikerinin doğru korse seçimi de tedavide önemli bir yer tutar. Doğru seçilmiş, vücuda tam oturan bir korsenin günde 23 saat kullanımı %80e kadar başarı sağlamaktadır. Korse tedavisi sırasında skolyoz egzersizleri yapmak da korse tedavisinin başarısını artıran faktörlerdendir.

Başarıyı etkileyen unsurlardan biri de çocuğu korse kullanımına ikna etmektir. Öncelikle çocuğa korse anlatılmalı ve neden kullanılması gerektiği açıklanmalıdır. Korse günde 23 saate yakın kullanıldığı için çocuklar bu durumu kabullenmekte güçlük çekebilir. Çocuğun ön yargılarını kırmak için öncelikle skolyoz anlatılmalı ve tedavide korse kullanımının sağlayacağı faydalardan bahsedilmelidir. Konunun önemi ve korseyi reddetme durumunda yaşanabilecek durumlar çocuğa açıkça anlatıldığında çocuklar da ailelerine bu konuda destek vermektedirler.