Tiroksin Hormonu Nedir, Ne İşe Yarar? Tiroksin Hormonu Eksikliği Belirtileri ve Sebep Olduğu Hastalıklar

Tiroid bezinin salgıladığı iki ana hormondan biri olan tiroksin metabolizmanın düzgün çalışmasından sorumludur. Tiroksin hormonu, insan sağlığı için oldukça önemlidir. Tiroksin hormonu metabolizmanın çalışmasından, saç sağlığına, hatta düşünce yoğunluğuna ve hızına kadar her türlü vücut fonksiyonunda rol almaktadır. Buna bağlı olarak tiroksin hormonunun az çalışması büyük bir sorundur.

TİROKSİN HORMONU NEDİR?

Tiroid bezi tarafından salgılanan tiroksin hormonu, farklı 4 iyot atomunun birbirine kenetlenmesi neticesinde meydana gelmektedir. Bu nedenle de hak arasında T4 hormonu olarak da bilinmektedir. Tiroksin hormonu, tiroid bezi tarafından üretilen iki ana hormondan birisidir. Tiroksin hormonunun salınımı, hipofiz bezinden salgılanan TSH hormonu tarafından düzenlenmektedir. Kısaca tiroksin hormonu, kişilerin kilo dengesini ve vücuttaki metabolizma hızını kontrol etmektedir.

TİROKSİN HORMONU NE İŞE YARAR?

Tiroksin hormonu işlevleri oldukça fazladır. Tiroksin hormonu temel olarak yapısında iyot bulunması nedeni ile, dokulardaki oksijenli solunumu hızlandırarak genel metabolizma hızını arttırmaktadır. Ayrıca tiroksin hormonu, saç ve tırnak uzama hızını, kilo alıp verme durumlarını da kontrol etmekle görevli hormonlardan birisidir. Metabolizma hızını düzenleyen tiroksin hormonu, her insanda farklı çalışabilmektedir. Metabolizması hızlı olan kişilerde tiroksin hormonu fazlayken, metabolizması yavaş olan kişilerde ise tiroksin hormonu düşüktür. Tiroksin hormonu vücudu şekillendirmekle de görevlidir. Bu nedenle özellikle ergenlik döneminde tiroksin hormonu az salgılanırsa, bireyin vücudunda birtakım anormallikler (cücelik gibi) meydana gelebilmektedir.

TİROKSİN HORMONU AZ SALGILANIRSA NE OLUR?

Tiroid bezinin yetersiz çalışması yahut fazla çalışması durumunda yahut tiroid hastalıkları oluşmaktadır. Tiroksin hormonunun normal değerleri şu şekildedir:

Yetişkinlerde bu değer; 4 ile 11.5 mcg/dL arasında,

Çocuklarda bu değer; 4 ile 13.3 mcg/dL arasında,

Yeni doğan bebeklerde; 8 ile 22.6 mcg/dL arasında,

Serbest olarak bulunan T4: 7 ile 2.0 ng/dL arasında

Tiroksin hormonu az salgılanırsa, vücutta oluşan salgılar da daha yavaş çalışmaya başlayacaktır. Tiroksin hormonu az salgılanan kişiler, hızlı kilo alıp, yavaş kilo vermektedir. Zira bu kişilerin metabolizma hızları yavaştır. Bu nedenle tiroksin hormonu düşük olan kişiler daha çabuk yorulmaktadır. Benzer şekilde tiroksin hormonu azaldıkça, saç ve tırnakların da uzama hızı düşecektir. Tiroksin hormonu az oranlarda üretildiği takdirde kişilerin direncin de düşmektedir. Özellikle soğuk havya dayanamama, ciltte kaşınma ve kuruluk hissi düşük tiroksin hormonu seviyesinden kaynaklanmaktadır.

Tiroksin hormonunun az salgılanmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Tiroksin hormonun düşüklüğü nedenlerinin başında şunlar gelmektedir:

Mikroplar,

Genetik faktörler,

İyot oranında eksiklik veya fazlalık

İlaçlar,

Yaşlanma,

Hashimoto hastalığı

Tiroksin hormonu eksikliğinin ergenlik döneminde görülmesiyle aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilmektedir:

Bireyin cüce kalması,

Zeka geriliği,

Kısırlık

TİROKSİN HORMONU EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Tiroksin hormonu eksikliği belirtileri, tiroid bezinin az çalışması durumundaki ile benzerdir. Zira bu hormon tiroid bezinden salgılanmaktadır. Tiroksin hormonu eksikliği belirtileri arasında şunlar bulunmaktadır:

Depresyon,

Terlemede azalma,

Halsizlik hissetme,

Düzenli yorgunluk,

Hafıza problemleri,

Soğuğa karşı duyarlılık,

Üşüme hissi,

Kilo alma ve vermede zorluk,

Ödem,

Saç dökülmesi,

İştahta azalma,

Kabızlık,

Kalp hızında yavaşlama,

Nabız atım hızında azalma,

Adet döngüsünde düzensizlik,

Adet sancısında artış,

Guatr hastalığı

Kısırlık,

Cinsel istekte azalma

TİROKSİN HORMONU EKSİKLİĞİ HASTALIKLARI

Tiroksin hormonu eksikliği hastalıklarının başında hipotiroidizm gelmektedir. Tiroid bezinin az çalışması ile, kanda bulunan tiroksin hormonunun azalması nedeni ile hipotiroidizm hastalığı ortaya çıkmaktadır. Hipotirodizm tanısını da, kan testleri ile teşhis edilmektedir. Tiroksin hormonu eksikliği ile ortaya çıkan hipotiroidizmin tedavisinde sentetik olarak üretilmiş olan tiroksin hormonu içeren tabletler kullanılmaktadır. Hipotiroid hastalığında; metabolizma yavaşladığı için çabuk kilo alma, sebepsiz halsizlik hissi, düzenli uyuşukluk, sabahları uyanamama ve yataktan çıkamama, deri de kuruma, saç dökülmesi ve kabızlık gibi sorunlar yaşanmaktadır.

TİROKSİN HORMONU KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİR Mİ?

Tiroksin hormonu direkt olarak kan şekerini etkilemesi bile, tiroksin hormonunu salgılayan tiroid bezi ile diyabet hastalığı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Yani tiroksin hormonun düşük yahut yüksek olması dolaylı olarak kan şekerini etkilemektedir.

TİROKSİN HORMONU METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR MI?

Tiroksin hormonu metabolizmayı hızlandırır mı sorusunun cevabı, tiroksin hormonunun ne derece salgılandığına bağlıdır. Tiroksin hormonunun ana işlevi metabolizmayı çalıştırmaktır. Eğer ki tiroksin hormonu olması gerektiği gibi salgılanıyorsa metabolizma hızlı çalışacaktır. Lakin tiroksin hormonunda bir düşüklük varsa, metabolizma yavaş çalışacaktır.