Barbunya hangi hastalıklara iyi gelir, ne işe yarar? Barbunyanın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Barbunya mucize bir yiyecektir ve barbunyanın faydaları saymakla bitmez! Dünyadaki en lezzetli yemeklere ortak bir katkı olmak ve hem ana yemek hem de meze olabilmesi, barbunyayı bu kadar popüler yapmıştır. Türkçe'de her ne kadar ismi barbunya olsa da, İngilizce'deki ismi 'Böbrek Fasülyesi'dir ve bu isim böbreklere yakın benzerliklerinden gelir. Barbunyanın faydaları arasında, başta kanser ve kalp hastalığına iyi gelmesi olmak üzere birçok şeyi sıralayabiliriz. Barbunyada çoğumuzun bildiğinden daha fazlası vardır. Bu nedenle, barbunya besin değeri ve kalorisi ile barbunyanın faydalarını yazdığımız bu haberi hazırladık!

Barbunya protein bakımından zengindir. Bunlar, kas kütlesinin oluşturulmasına yardımcı olan bir besin olan en zengin bitki proteini kaynaklarından bazılarıdır. Barbunyadaki lif sindirim sağlığını artırır ve kolorektal kanser gibi ciddi rahatsızlıkları uzak tutar. Barbunya, demir, bakır, folat ve manganez gibi bazı önemli vücut fonksiyonlarını koruyan diğer temel besinleri içerir.

Barbunya Diyabet Tedavisi

Yapılan bilimsel araştırmalara göre, barbunya genel olarak kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir - diğer nişastalı gıdalardan daha iyi. Barbunyadaki protein de bu konuda yardımcı olur. Araştırmacılar ayrıca barbunyanın pirinçle birlikte tüketilmesinin sağlıksız şeker artışlarını durdurabildiği de tespit edilmiştir.

Barbunya ayrıca araştırmacıların yavaş karbonhidratlar dediğini içerir - bu da karbonhidratların parçalanması ve bağırsaklardan yavaşça emilmesi anlamına gelir - ani şeker artışlarından kaçınır. Barbunya, ayrıca her ikisi de kan şekeri artışlarını önleyen çözünür ve çözünmeyen lifler içerir. Çözünmeyen lif, kolesterol seviyelerini düşürmeye de yardımcı olur. Yüksek kolesterol, şeker hastaları ile ilgili bir diğer konudur. Düşük glisemik indeks sayesinde, barbunya fasulyesi diyabet diyetine iyi bir katkı olabilir.

BARBUNYANIN FAYDALARI

Kalbinizi korur

Barbunya da dahil olmak üzere fasulye tüketiminin kalp hastalığı riskini azalttığı bulunmuştur. Diğer çalışmalarda, barbunya tüketimi daha düşük LDL kolesterol (kötü kolesterol) seviyelerine ve HDL kolesterol (iyi kolesterol) seviyelerinde bir artışa yol açtı. Çözünür lifin kolonik fermantasyonunun kötü kolesterol seviyelerini düşürdüğü bulunmuştur - ve lif bakımından zengin olan barbunya bunu başarmaya yardımcı olabilir.

Kayısının faydaları ve zararları nelerdir, ne işe yarar? Kayısı cilde faydalı mı?

Barbunyanın kalorisi ve besin değeri

Barbunya esas olarak karbonhidrat ve liften oluşan bir yiyecektir, fakat aynı zamanda iyi bir protein kaynağı olma özelliğine sahiptir.

100 gram haşlanmış barbunya için beslenme değerleri şöyledir:

Kalori: 127

Su:% 67

Protein: 8.7 gram

Karbonhidrat: 22.8 gram

Şeker: 0.3 gram

Lif: 6.4 gram

Yağ: 0,5 gram

Protein

Barbunya protein bakımından oldukça zengindir. Sadece 100 gram haşlanmış barbunya içerisinde neredeyse 9 gram protein vardır ve toplam kalori içeriğinin %27'sini protein oluşturur!