Pancarın faydaları nelerdir? Kırmızı pancar nelere iyi gelir, çiğ olarak yenir mi?

Pancar, çiçekli bir bitkidir. Ispanakgiller familyasından olarak bilinir ve beta cinsinin en bilindik türlerindendir. Yumru şeklinde kökleri bulunan pancarın birçok farklı çeşidi vardır. Kırmızı pancar, şeker pancarı, yem pancarı bunlardan bazılarıdır. Kırmızı pancar içlerinde en çok turşusu yapılan ve suyu çıkarılmak sureti ile tüketilen çeşittir. İlgi çekici, kırmızı ile fuşya arasında canlı bir rengi vardır. Ülkemizde kırmızı pancar yetiştirilen yerlerin başında Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi gelmektedir. Dünyada da en çok sahil kuşaklarında yetiştiriciliği yapılan pancar, sonbahar aylarında da sıklıkla tüketilen bir sebze çeşididir.

Pancarın kalorisi ve besin değeri

Kırmızı pancarın 100 gramında yaklaşık olarak 43 kalori bulunmaktadır.

1 adet ( 80 gr ) kırmızı pancar ise yaklaşık 35 kaloridir.

Su miktarı yüksek bir sebzedir.

100 gram kırmızı pancar yaklaşık 1.6 gr protein içerir.

Kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor gibi vücut için gerekli mineralleri içermektedir.

Potasyum açısından zengindir.

C vitamini deposudur. B grubu vitaminlerinden olan B6 vitaminini içerir.

A, E ve K vitaminlerini içeren bir sebzedir.

Kafein ve kolesterol içermeyen kırmızı pancar, düşük kalori ve yüksek besin değerlerinden dolayı diyet listelerinin vazgeçilmez besinlerinden biridir.

Kırmızı pancarın faydaları nelerdir?

Kırmızı pancar mideye dokunur mu sorusu sıklıkla merak edilir ancak kırmızı pancar mide rahatsızlıklarını önler ve mide ekşimesi gibi sorunları ortadan kaldırır.

İçerisindeki nitratlar sayesinde beyin işlev ve fonksiyonlarını arttırır. Demans, Alzheimer gibi hastalıkları önler.

Lif bakımından zengin bir sebzedir. Sindirim sisteminiz düzenler ve kabızlığı önler. Peki, kırmızı pancar ishal yapar mı? Aşırı ve kontrolsüz tüketilmedikçe bağırsak sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.

Antikanserojen bir besindir. Özellikle prostat ve meme kanseri riskleri ile savaşır.

Kan basıncını dengeleyici özelliğinden dolayı vücudu rahatlatır. Özellikle kırmızı pancar suyu kan basıncını düşürmede oldukça etkilidir.

Vücuttaki serbest radikaller ile savaşır.

İnsülin duyarlılığını arttırır ve glikoz seviyelerini düşürür.

Yüksek besin değerine sahip olmasının yanında kalori olarak incelendiğinde düşük kalorilidir. İştahı azaltır ve bu özelliği ile kilo vermeye yardımcı olur.

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Kırmızı pancar nasıl tüketilmeli?

Kırmızı pancar ile mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz birçok farklı tarif vardır. işte bunlardan bazıları;

Pancar salatası:

2 adet pancar

5 adet ceviz

Küp doğranmış beyaz peynir

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Pancarları rendeleyin ve diğer malzemelerin tümü ile derin bir kasede karıştırın. Dilediğiniz baharatlar ile salatanızı lezzetlendirebilirsiniz.

Pancar yemeği:

2 adet pancar

1 adet soğan

2 diş sarımsak

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı limon suyu

Öncelikle pancarları yıkayın ve haşlayın. Haşlama işlemi bittikten sonra biraz soğuyan pancarların kabuklarını soyun. Bir tencerede soğan ve zeytinyağını kavurun. Soğanların rengi dönünce haşladığınız pancarları ilave edin ve limon suyunu ekleyin. Birkaç dakika pişirdiğiniz pancarlara yarım bardak suda erittiğiniz 1 küp şekeri ilave edin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Kırmızı pancar turşusu:

2 kilo pancar

6 diş sarımsak

300 ml sirke

1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz

Pancarları düdüklü bir tencere kullanarak sirke, şeker ve tuz ile 10 dakika kadar pişirin. Haşlanan pancarların kabuklarını soyun ve dilediğiniz şekilde doğrayın. Cam bir kavanoz içerisine aldığınız pancarlara sarımsak ve tuzu ekleyin ve daha sonra oda ısısında birkaç gün bekleyen pancar turşunuz hazır olacaktır.

Kırmızı pancar çiğ yenir mi?

Kırmızı pancar, diğer pek çok sebze gibi çiğ olarak tüketilebilir. Uzmanlar besinlerin çiğ olarak tüketilmesinin, pişmiş hallerine göre vücut için daha faydalı olduğunu belirtmektedir.

Kırmızı Pancarın zararları nelerdir?

Kırmızı pancar yedikten sonra tuvalet ihtiyacınızı karşıladığınızda büyük ve küçük tuvaletinizin pembe renkli olması mümkündür.

Kırmızı pancar gaz yapar mı sorusu sık merak edilen konulardan biridir. Aşırı tüketime bağlı olarak bir takım etkilere sebep olabilir.

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