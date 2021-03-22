Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez 10 beslenme tüyosunu açıkladı ve uyardı: Bu besinleri tüketirken dikkat!

Koronavirüs salgını çıktığından bu yana bağışıklık sistemini koruma ve güçlendirmek önem kazandı. Bu noktada vatandaşlar besinlerden yararlanarak sağlıklı beslenme konusunu araştırmaya başladı. Sağlıklı yaşam için beslenmenin önemine vurgu yapan Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez: 'Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketiminde ısrar etmeli mevsiminde olmayan bitkisel besinleri daha az sıklıkta tercih etmeliyiz' diyerek sağlıklı beslenme konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"VÜCUDUN GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARI"

Sağlıklı yaşam için iyi beslenme ile vücudumuzun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri günlük gereksinimimiz kadar almamız gerekiyor. Mikro besin öğeleri olarak tanımladığımız vitamin, mineral, antioksidan ve fitokimyasallar o sağlıklı metabolizmanın devamlılığı için enerji metabolizmasında, kan yapımında, bağışıklık sisteminde, vücut hücre hasarı önlenmesinde, toksinlerin atılmasında anahtar bileşenler olup birçok kronik hastalıkların önlenmesinde de pozitif etkileri olan vücudun görünmez kahramanları olarak işlev görmektedirler. Çocuklarda boy uzamasından yaşam boyu hepimizin cilt sağlığından üreme fonksiyonlarına tırnak dokusunun kalitesinden kemik yapımına kadar hemen her organın çalışmasında vitaminler ve mineraller mutlaka olması gereken besin bileşenleri olduğunu unutmamamız gerekiyor.