Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez 10 beslenme tüyosunu açıkladı ve uyardı: Bu besinleri tüketirken dikkat!

TRANS YAĞLARINDAN KAÇINMA: 2014 yılında yayınlanan Amerikan kalp Birliğinin son kılavuzunda toplam enerji tüketiminde % 1'in üzerinde trans yağ asidi alımının koroner kalp hastalığı riski ve koroner kalp hastalığına bağlı ölümle ilişkisi bildirilmişti. Journal of the American College of Cardiology 2018 yılında yayınlanan makalesinde ise trans yağ asitlerinin koroner kalp hastalığının en önemli tehlikesi olarak irdelemiş, küresel olarak 2010 yılından buyana yılda 500 binden fazla kişinin trans yağ asidi alımının artmasına bağlı öldüğü de bildirilmiştir. Trans yağ asitleri en sık yüksek sıcaklıkta fırınlanmış ve derin yağda kızartılmış her türlü besinlerde, derin yağda kızarılmış fast food yiyeceklerde, paketlenmiş tahıl barlardan krakerlere birçok atıştırmalıklarda, salam, sucuk, sosiste yağların sıcaklıkla işlenmesiyle oluşmaktadır. Evinizde kızartma yağlarının bir defadan fazla kızartılması ve bekletilerek defalarca o yağın kullanılması trans yağ asidi deposudur diyebilirim. Ayrıca pamuk yağı ve katı yağlar da trans yağ asitlerinden zengindir. Trans yağ asitlerine daha duyarlı olmak beslenme alışkanlıklarınızda çok önemli diyebilirim.