Saç diplerim çok kaşınıyor ve dökülüyor ne yapmalıyım? Saç diplerindeki kaşıntıya ne iyi gelir?

Saç diplerinde kaşıntı bazen deride olan bir enfeksiyonun habercisi olsa da bazen de sadece kuru deri yapısından meydana gelebilmektedir. Kafa derisindeki kaşıntının nedenini bulmak, kaşıntıyı geçirmek için atılacak önemli adımlardan biridir.

SAÇ DİPLERİ NEDEN KAŞINIR?

Saç derisinde kaşıntı, toplumda pek çok kişinin zaman zaman başına gelebilen rahatsız edici durumlardan biridir. Nedeni saç derisinde kuruluk gibi kolayca çözülebilecek bir durum olabileceği gibi daha ciddi ve tedavisi zor hastalıkların belirtisi olarak kafa derisinde kaşıntı bulunabilmektedir. Bazen stres nedenli ya da mevsimsel olarak ortaya çıkabilecek olan saç kaşıntısı problemi, bazen de daha büyük problemleri işaret edebilmektedir.

Kaşıntının şiddeti bazı durumlarda önemli bir detay olabilmektedir. Eğer kaşıntı gece uyutmayacak kadar arttıysa hastalığınızın ne olduğunun bulunması ve sizin de en hızlı şekilde rahatlamanız açısından bir doktora görünmek uygun olacaktır. Saç kaşıntısı ve dökülmesi problemlerine dermatoloji polikliniği bakmaktadır. Saç diplerinde kaşıntının nedenleri aşağıda sayacağımız hastalıklar olabilmektedir:

Egzama: Egzama hastalığı mücadele etmesi zor hastalıklardan birisidir. Saç diplerinde oluşan egzama çoğu zaman yoğun kaşıntı, derinin pul pul dökülmesi ve deride oluşan iltihaplı yaralar ile kendini belli eder.

Sedef: Sedef hastalığının oluşma nedeni cilt hücrelerinin normal hızından daha fazla çoğalması ile oluşmaktadır. Sedef hastalığı saçta kepekler ile ortaya çıkabilmektedir. Sedef hastalığının teşhisi için ciltte oluşan yaralardan biyopsi alınmaktadır.

Zona Hastalığı: Su çiçeği hastalığına neden olan virüs ile oluşan zona hastalığı, su çiçeği hastalığı yaşayan kişideki virüsün sonrasında sinir sistemine yerleşmesi sonucu oluşmaktadır. Saç derisinde belirti gösteren zona hastalığında kaşıntının yanında yanma, kızarıklık ve döküntü de ortaya çıkabilmektedir.

Bit: Bitler, özellikle çocuklarda görülmekte ve okul ortamında yayılmaktadır. Asalak canlılardan olan bitler yalnızca insanların değil pek çok farklı canlı türünün de vücudunda yaşam gösterebilmektedir. Bitler vücuduna yerleştikleri canlıların kanlarını emerek yaşamlarına devam ettikleri için genelde kaşıntı belirtisi ile ortaya çıkmaktadırlar.

Şeker Hastalığı: Şeker hastalığı kendini ciltte kuruluk belirtisi ile de ortaya çıkarabilmektedir. Ciltte kuruluk, kafa derisinde oluştuğunda kaşıntıya ve döküntülere neden olabilmektedir.

Saçta kaşıntı olması yukarıda sıraladığımız hastalıklar nedeniyle oluşmuş olabileceği gibi, sadece kuru deri yapısının bir sonucu olarak da oluşabilmektedir. Bu saydıklarımız saç kaşıntısı neden olur sorusuna cevap vermektedir.

SAÇ KAŞINTISINA NE İYİ GELİR?

Saç kaşıntısı çok artıysa ve kafa derisinde yaralar oluşturacak boyuttaysa bir dermatologdan yardım almak faydalı olacaktır. Teşhise göre kortizon içeren bazı kremler ile tedavi sağlanabilmektedir. Ancak kafa derisini yatıştırmak ve kaşıntıya iyi gelmesi açısından evde yapılacak bazı bitkisel öneriler de bulunmaktadır.

Limon Suyu: Özellikle yoğun kaşıntı yaşayan kişiler için uygun olan limon suyu, antiseptik özellik gösterdiği için etkisi yüksek olabilmektedir.

Limon Otu Yağı: Limon otu saç derisindeki yağın dengelenmesinde yardımcı olmaktadır. Özellikle yağlı saç yapısı olan ve kepek sorunu yaşayan kişiler için önerilmektedir.

Hindistan Cevizi Yağı: Hindistan cevizi yağı doğal nemlendiricilerden birisi olmakla birlikte yaraların iyileşmesinde de yardımcı olmaktadır. Hindistan cevizi yağının etkili olması için doğal olması büyük önem taşımaktadır.

Elma Sirkesi: Özellikle mantar sorunlarında çok etkili olan elma sirkesi, doğal bir anti-bakteriyeldir. Kaşıntı konusunda da son derece etkili olan elma sirkesi, iyileştirici özelliğinin yanında gelecekteki hastalık ihtimaline karşı koruma da sağlamaktadır.

Nane Yağı: İçerdiği mentol nedeni ile saç derisinin nefes almasına yardımcı olan nane yağı, bu özelliği sayesinde kepeği de en aza indirmektedir. Ayrıca kaşıntıları sakinleştirme özelliğine de sahiptir.

Çay Ağacı Yağı: Çay ağacı yağının anti-inflamatuar ve anti-fungal özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler sayesinde mantar oluşumunu önleme ve saç derisinde oluşan mantar, egzama ve sedef tarzı yaraları kurutmada önemli rol oynamaktadır. Kaşıntı sorununun büyük oranda üstesinden gelinmesinde önemli rol oynar.

Karbonat: Çok etkili bir Ph dengeleyici olan karbonatın alkali bir içeriği vardır. Karbonat, özellikle kaşıntı konusunda çok etkilidir.

Kolloidal Yulaf: Özellikle kuru ciltlerde, nemlendirme özelliği sayesinde kaşıntıya iyi gelen kolloidal yulaf, aynı zamanda enfeksiyonlara karşı koruyucu görev yapmaktadır. Saç dökülmesini se büyük oranda azaltmaktadır.

Saç diplerinin kaşınmasına bitkisel çözüm önerileri arasında yukarıda saydıklarımız en etkili olanlardır. Saç derisindeki kaşıntılar ve oluşan yaralar bazen çok inatçı olabilmektedir. Özellikle egzama ve sedef gibi deride enfeksiyon oluşturan hastalıklarla savaşan hastalar bazen yıllarca ilaç kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bir noktada dayanılmaz olmaya başlayan derideki kaşıntı için insanlar kaşıntılı saç derisi için ne yapılır sorusunu sormaya başlayabilmektedir. Saç derisinde yoğun kaşıntı yaşayan kişiler için yukarıda sıralanan yollar çözüm olabilmektedir.