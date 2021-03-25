Selülit diyeti nasıl yapılır? Selülit diyeti nedir, içinde neler ve hangi yemekler var?

Vücudunuzu içten sağlıklı yiyecekler ile beslemenin, cilt güzelliğine olumlu etkiler sağladığı bilinmektedir. Uzmanlar, yalnızca cilde yapılan bakım ve işlemler ile cildi güzelleştirmenin zor olduğunu belirtmektedirler. Eğer sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturarak, beslenme düzeninizi kontrol altına alırsanız bunun etkilerini vücudunuzda da görmeniz mümkündür. Selülit görünümünün önüne geçmek için de bir takım diyetler yapmanız ve vücudunuza zararlı olduğu bilinen besinleri almamanız önemlidir.
Selüliti önlemek için yapılması gerekenler
Selülit diyeti nasıl yapılır?
Selülit diyeti örnek liste
1. Gün
Kahvaltı: 2 çorba kaşığı yağsız lor peynir, 3 yumurta beyazı ile hazırlanmış kırmızı pul biberli omlet, bol yeşillik, 3 adet ceviz
Ara öğün: yarım greyfurt, şekersiz yulaflı bisküvi ( 2 adet )
Öğle: 150 gram yağsız yoğurt içerisine bol semizotu, içerisine közlenmiş biber ekleyebilirsiniz.
Ara öğün: 1 dilim ananas, yarım elma ve toz tarçın ile hazırlanmış meyve salatası, ( üzerine limon sıkabilirsiniz ), 3 badem
Akşam: yağsız kıyma ile hazırlanmış 3 adet köfte, 1 adet ızgara kabak, bol yeşil salata
2. Gün
Kahvaltı: 2 dilim ananas, 1 su bardağı yağsız süt ( sıcak olacak ve içerisine 1 çay kaşığı toz tarçın eklenecek )
Ara öğün: 3 adet tam ceviz içi
Öğle: fırında balık ( lüfer veya levrek olabilir, derisiz tüketmelisiniz ), bol limonlu yeşil salata
Ara öğün: yarım greyfurt, şekersiz yulaflı bisküvi ( 2 adet )
Akşam: 1 porsiyon yeşil mercimek yemeği (biberiye ve kekik ekleyerek tüketebilirsiniz ), 3-4 adet sivri biber
3. Gün
Kahvaltı: 2 dilim ananas, 2 parmak uzunluğunda yağsız peynir ( lor peyniri veya dil peyniri tercih edebilirsiniz, bol yeşillik
Ara öğün: 3 adet tam ceviz içi
Öğle: 1 dilim tam buğday unlu ekmek, bol yeşillikli limonlu salata ( roka, maydanoz, marul ve mevsim yeşillikleri kullanabilirsiniz ), 1 dilim ananas, közlenmiş biber, 6 adet badem
Ara öğün: 1 su bardağı yağsız ve naneli ayran, 1 avuç kirazAraştırma sonucu A kan grubundakileri korkuttu
Akşam: ızgarada tavuk göğsü, limonlu roka salatası,
Selülit neden kadınlarda görülür?
Selülitin genellikle kadınlarda görülmesinin en temel sebebi östrojen hormonu ve erkeklerden farklı olan yağ- kas- bağ doku üçlüsüdür. Kadınlarda yağ dokusu ve dermis tabakası arasında dikey biçimde şeritler ve fibröz bantlar bulunmaktadır. Erkeklerde ise bu bantlar çapraz bir biçimdedir. Dermis tabakasının altında topaklanan bu yağ topcukları dermise doğru baskı yapar. Yağ dokuları ise deri üzerinde çıkıntı biçiminde görülmektedir. Bu durumda fibröz bantlar kısa kalır ve cildi içeriye doğru çeker. Bu durum da derinin dış katmanında girintili çıkıntılı bir görüntüye sebep olmaktadır.