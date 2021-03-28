Koronavirüs test sonucu e-nabızla nasıl öğrenilir? E-devlet şifresi ile E-Nabız girişi, covid test sonucu sorgulama ve aşı randevusu...

Koronavirüs salgını ile bir yıldır tüm dünya yaşıyor. Türkiye'de de koronavirüs test sayısı her geçen gün artarken, kovid test sonucu öğrenme ekranı da merak ediliyor. E-nabız, koronavirüs test sonucundan diğer tahlil sonuçlarına kadar birçok bilgiye erişim için kullanılıyor. MHRS aşı randevu işlemlerinin de aşı olmak isteyen öncelikli gruplara açılması ile birlikte, 'e-nabız girişi nasıl yapılır' sorusu merak konusu oldu. Peki, e-nabız girişi nasıl yapılır, profil oluşturmak gerekli mi, e-devlet şifresi ile giriş mümkün mü? Bu başlık altında, e-nabız giriş ekranı ve e-devlet üzerinden bağlantı adımları detaylı olarak yer almaktadır.

2021 E-NABIZ GİRİŞ EKRANI

Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemleri yer alıyor. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.