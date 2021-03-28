Koronavirüs test sonucu e-nabızla nasıl öğrenilir? E-devlet şifresi ile E-Nabız girişi, covid test sonucu sorgulama ve aşı randevusu...

Koronavirüs salgını ile bir yıldır tüm dünya yaşıyor. Türkiye'de de koronavirüs test sayısı her geçen gün artarken, kovid test sonucu öğrenme ekranı da merak ediliyor. E-nabız, koronavirüs test sonucundan diğer tahlil sonuçlarına kadar birçok bilgiye erişim için kullanılıyor. MHRS aşı randevu işlemlerinin de aşı olmak isteyen öncelikli gruplara açılması ile birlikte, 'e-nabız girişi nasıl yapılır' sorusu merak konusu oldu. Peki, e-nabız girişi nasıl yapılır, profil oluşturmak gerekli mi, e-devlet şifresi ile giriş mümkün mü? Bu başlık altında, e-nabız giriş ekranı ve e-devlet üzerinden bağlantı adımları detaylı olarak yer almaktadır.
2021 E-NABIZ GİRİŞ EKRANI
Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemleri yer alıyor. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.
Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.
En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.
CORONA VİRÜSÜ TEST SONUÇLARI SORGULAMA
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.