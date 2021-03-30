60-65 yaş aşı randevusu nasıl alınır? E-nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu oluşturma ekranı

Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır soruları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Aşı randevusu almak için E Nabız ve MHRS sistemi kullanılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 60-65 yaş arası yeni gruba aşılama çalışmaları için geçildiği duyuruldu. Bu açıklama ile birlikte koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. İşte koronavirüs aşı randevusu alma ekranı

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.

Küresel Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye'de 14 Ocak'ta sağlık çalışanları ile başlayan toplumsal aşılamada, yeni bir aşamaya geçilerek 60 yaş üzeri vatandaşlar ile eşleri sisteme tanımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurdu. Koca, "Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi." bilgisini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımına göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı.

Koca'nın açıklamalarının ardından, randevu sistemi bu risk grubundakiler aşılarını belirlenen sağlık kuruluşlarında yaptırabilecek.