İltihaplı romatizma öldürür mü? İltihaplı eklem romatizması tedavi edilmezse ne olur, kalbi etkiler mi?

Romatizmanın bir yaşlı hastalığı olduğuna dair düşünceler, iltihaplı romatizmaların çocuklarda da görülmesiyle geçerliliğini yitiriyor. İltihaplı romatizmalar ve iltihaplı olmayan romatizmalar gerek belirtileriyle gerekse tedavi yöntemleriyle epey ayrışıyor. Bu haberimizde sizlere iltihaplı romatizmalar arasında epey yaygın olarak görülen iltihaplı eklem romatizmasının tedavisinden bahsedeceğiz.

İLTİHAPLI EKLEM ROMATİZMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tıp dünyasında Romatoid Artrit olarak adlandırılan iltihaplı eklem romatizması iltihaplı romatizmalar arasında en çok rastlanılan romatizma çeşitidir. Ciddi eklem ve kemik ağrılarıyla kendisini göstermesinin yanında iç organlarda ciltte gözlerde ve kalp damar sağlığında yarattığı rahatsızlıklarla da öne çıkar.

İltihaplı eklem romatizmasının krınikleşiyor olması kesin tedavi ihtimalinin ortadan kalkmasına yol açıyor. Tüm kronik hastalıklar gibi iltihaplı eklem romatizması da ömür boyu devam edebiliyor ve genetik aktarım riskini de taşıyor.

İltihaplı eklem romatizması tedavisinde ilk hedef elbette hastanın yaşam kalitesini arttırmak oluyor. Tedavi takvimi hastaya göre ve hastalığın şiddetine göre değişiyor. Bu hastalığın tedavisinde DMARD türü ilaçlar, non-steroid antienflamatuar ilaçlar, Kortikosteroidler gibi ilaçlar kullanıldığı biliniyor. Ayrıca fizik tedavi ve Romatoid Artrit ameliyatı da tedavi yöntemleri arasındadır.

İLTİHAPLI ROMATİZMA KALBİ ETKİLER Mİ?

İltihaplı romatizmanın eklemler ve kemikler kadar iç organları da etkilediği bilinen bir gerçek. Romatoid artriti olanların özelliklerinde böbreklerinde, akciğerlerinde, cildinde ve kalp damar sisteminde ciddi problemlerin oluştuğu biliniyor.

İLTİHAPLI EKLEM ROMATİZMA TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

İltihaplı eklem romatizmasının tedavi edilmemesi ya da tedaviye geç kalınması hem hareket alanının kaybedilmesine ve eklemlerde sakatlığın, şekil bozukluğunun oluşmasına hem de hasar gören iç organlarda da ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.

İLTİHAPLI ROMATİZMA ÖLDÜRÜR MÜ?

Pek çok uzman iltihaplı romatizmanın yaşam kalitesini düşürdüğünü ve dolaylı olarak ömrü kısalttığını söylüyor. İltihaplı romatizmanın doğrudan değil ama ciddi hasar verdiği kalp damar sistemi, enfeksiyonlar ve mide kanamaları, bağırsak kanamalarıyla ölümcül etkisi bulunabiliyor. Aynı zamanda Romatoid Artrit tedavisinde kullanılan ilaçların bağışıklık sistemini baskılaması vücudun enfeksiyonlara açık bir hale gelmesine yol açacak, herhangi bir hastalığı Romatoid artriti olanlarda olmayanlara göre daha ağır geçmesine neden olacaktır.

İLTİHAPLI ROMATİZMAYA YASAK YİYECEKLER NELER?

İltihaplı romatizması olan hastaların beslenme sistemine de oldukça dikkat etmesi gerekmektedir. Her hastalıkta olduğu gibi romatizmaya iyi gelen besinler de vardır ancak iltihaplı romatizmada asıl önemli olan romatizmayı kötü etkileyen ve tüketilmemesi gereken besinlerdir.

İltihaplı eklem romatizması bulunan hastaların şeker tüketiminden kaçması gerekir. Şekere bağlı olarak da glikoz içeren besinler ve kola gibi gazlı şekerli içecekler tüketilmemelidir. Kızartma ve yağlı yiyecekler yine iltihaplı romatizması bulunanların uzak durması gereken besinlerdir. Yine buna bağlı olarak cips gibi paketli gıdalar ve yağlı atıştırmalıklardan uzak durulmalı.

Elbette her şeyde olduğu gibi iltihaplı eklem romatizmasında da başlıca uzak durulması gereken şey sigaradır. Sihgara içmek hastalığa neden olan iltihapların artmasına yol açar. Kesinlikle içilmemeli eğer içiliyorsa hemen bırakılmalıdır.