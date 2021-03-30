LH hormonu ne işe yarar, yüksekliği nasıl düşürülür? LH hormonu nedir, kaç olmalı?

Üreme sistemi üzerinde etkili olan hormonların en önemlilerinden biri de LH hormonu. Lutropin olarak da bilinen Luteinleştirici hormon (LH) erkek ve kadın üreme sisteminde görev alıyor ve hipofiz bezi tarafından salgılanıyor. LH hormonunun yükselmesi ya da düşmesi üreme sistemimiz açısından ciddi problemlere yol açabiliyor.

LH HORMONU NEDİR?

Tıp dilinde Lutropin olarak da tanımlanan Luteinleştiri hormon (LH) glikoprotein yapıda bir hormonlardan biridir ve ön hipofiz bezi tarafından salgılanır. Kadınlarda da erkeklerde de bulunan LH hormonu için detaylı hormon testlerine gerek duyulmaz. Kan tahlilleri ve idrar tahlillerinde de LH hormonu düzeyine bakılabilir. LH hormonu kadın ve erkek üreme sistemleri üzerinde görev alır.

LH HORMONU GÖREVİ NEDİR?

LH hormonu erkeklerde de kadınlarda üreme sistemi fonksiyonları üzerinde göre alır. Kadınlarda östrojen ve progesteron salınımı erkeklerde ise testosteron salınımını sağlayan LH hormonu aynı zamanda kadınlarda ovulasyonun yani yumurtlamanın başlatılmasında da görevlidir.

LH HORMONU NE İŞE YARAR?

LH hormonunun ideal düzeyde olması üreme sisteminin ve cinsel fonksiyonların sağlıklı şekilde yürümesini sağlar. Kadınlarda yumurtlama zamanının tespit edilmesinde, regl düzensizliği ya da problemlerinin saptanmasında ya da menapozun fark edilmesinde LH hormonuna bakılır. Aynı şekilde erkeklerde de LH hormonu seviyesi testosteron düşüklüğünde, kısırlıkta ya da cinsel problemlerde önemli bilgiler verir.

LH HORMONU KAÇ OLMALI?

LH hormonu kişiden kişiye yaşa göre ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir. Uzmanlar, hormon testlerinde dikkate aldıkları bir LH hormonu referans aralığından bahsedilebileceğini söylüyor. Ancak bu LH hormonu referans aralığı da cinsiyete göre değişir.

LH hormonu referans aralığı erkeklerde:

Ergenlik döneminden önce 1 IU/L altında

Ergenlik dönemi sonrası yetişkin dönemde 1-9 IU/L olarak kabul edilir.

LH hormonu referans aralığı kadınlarda:

Ergenlik döneminden önce 1IU/L altında

Ergenlik dönemi sonrasında adet görmeye başladıktan sonra foliküler fazda (adetin başlangıç gününden yumurtlamanın başladığı güne kadar olan dönem) 1-18 IU/L,

Siklüs (adet döngüsü) ortasında 20-80 IU/L

Luteal fazda (yumurtlamadan bir sonraki adet başlangıcına ya da gebeliğe kadar süren dönem) 0.5-18 IU/L

Menopoz sonrası dönemde 12-55 IU/L arasında düzeyinde normal olarak kabul edilir.

LH HORMONU YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

LH hormonu yüksekliği anormal bir durum olduğunun habercisidir. LH hormonunun yükselmesi durumunda yumurtalıklarda ya da böbreklerde kistler oluşması en sık rastlanan sonuçlardan biridir. Kadınlarda görülen Polikistik Over Sendromu, Turner Sendromu, testis iltihapları, testis distorsiyonu, genetik hastalıklar, kemoterapi-radyoterapi tedavisi, kadınlarda yumurtalıkların alınması LH hormonunun yükselmesi anlamına gelir.

LH HORMONU NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

LH hormonu yüksekliği durumunda kullanılacak özel bir ilaç maalesef bulunmaz. Bu durumda LH hormonu yüksekliğinin neden kaynaklandığı belirlenir ve bu durumun tedavisi için uğraşılır. Uzmanlar beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesinin, egzersiz yapılmasının ve insülin direncinin düşürülmesinin LH hormonunun düşürülmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

LH HORMONU NE ZAMAN DÜŞER?

Tıpkı LH hormonu yüksekliğinde olduğu gibi LH hormonu düşüklüğünde de bazı rahatsızlıklardan bahsetmek mümkün. LH hormonu düşüklüğü kadınlarda Sekonder Over Yetmezliği, erkeklerde Cinsel isteksizlik ve işlev bozukluğu, yorgunluk olarak etkisini gösterir. Ayrıca LH hormonu düşüklüğünün üremeyi de etkiler.