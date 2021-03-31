İntranazal nedir, ne demek? İntranazal aşı nedir, özellikleri nelerdir, nasıl uygulanır?

Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren koronavirüs salgınıyla ilgili aşı çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yoğun şekilde sürüyor. Bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "İntranazal aşı"dan (burundan uygulanan) bahsetmesi sonrasında "İntranazal nedir?" merak edenler, İntranazal aşı nedir, özellikleri nelerdir, nasıl uygulanır? şeklinde sorulara cevap aramaya devam ediyor.

İNTRANAZAL NEDİR? İNTRANAZAL AŞI NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında yer alan İntranazal aşı ve özelliklerine ilişkin tüm detaylar şöyle;