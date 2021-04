"Türkiye onkolojik tedavi için çok şanlı bir ülke"

Yakın zamanda yaşadığı Azerbaycan'dan gelen hastasının hikayesini SABAH'a anlatan Prof. Dr. Berrin Pehlivan "kanser tıpkı obezite gibi, kalp hastalığı ya da diğer kronik hastalıklar gibi hayatın içinde" dedi.

ÖNCEDEN TEDAVİ İÇİN YURTDIŞINA GİDERLERDİ ŞİMDİ ÜLKEMİZE TEDAVİ OLMAK İÇİN GELİYORLAR

Sözlerine devam eden Pehlivan, "Yutak kanseri tanısı konmuş Azeri hastamızın kendi ülkesinde ona dil kökü ve ses telleri de dahil olmak üzere tüm boğazının çıkartıldığı, tedavi sonrası da hayat kalitesinin olmayacağı bir tedaviye maruz kalacağını bir tedavi yöntemi belirlenmişti. Ülkemize tedavi olmaya geldiğinde ona gerekli test ve kontrolleri yapıp Kulak, Burun, Boğaz doktoru meslektaşlarımla birlikte "organ koruyucu yaklaşım" dediğimiz radyokemoterapi ve yüksek doz C vitamini tedavisi önerdik. Bu şekilde kendisine ses tellerini, yutma fonksiyonunu koruyup hayat kalitesini sağlama olasılığı sunmuş olduk. Hastamız tedavimize tam cevap verdi. Eğer kendi ülkesinde kalsaydı dil kökünü, ses tellerini ve boğazının tamamını kaybedecekti. Defalarca kez Türkiye'de tedavi olduğu için çok mutlu olduğunu, bize ve ülkemize çok teşekkür ettiğini belirtti. Türkiye Onkolojik tedaviler açısından da çok şanslı bir ülke. Önceden insanlar tedavi edilmek için tanı aldıklarında yurtdışına giderlerdi ancak artık başka ülkeler ülkemize tedavi olmak için gelmeyi tercih ediyorlar. " dedi.



1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında SABAH'a konuşan Prof. Dr. Berrin Pehlivan şu ifadeleri aktardı:

KANSER ALGISININ EN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN BİRİ MARUZ KALDIĞIMIZ TEDAVİLER

Kanserlerin sadece yüzde 10-15'i kalıtsal, geri kalan bizim bir şeyleri yanlış yapmamızdan, yanlış duygu durumumuzdan ya da bir karsinojene maruz kalmamızdan kaynaklanıyor. Süreci var; yaşadığımız tedavi ve direnç gibi. Sürecin kötü geçmesinin ya da kanser algısının en önemli sebeplerinden biri maruz kaldığımız tedaviler. Ancak erken evrede başvuran hastalarımızın birçoğunu bizler radyoterapi veya cerrahi ile tedavi ediyoruz. Yani sadece olduğu yerdeki tümörü çıkarmak veya radyoterapi ile yok etmemiz yeterli oluyor çoğu zaman. Ancak ilerleyen evrelerde gelen tümörlere kemoterapi uygulamak ya da birkaç tedavi şeklini birlikte uygulamak zorunda kalıyoruz. Tümör gelişmesi çok karmaşık bir mekanizma ve biz kemoterapi ilaçları veya akıllı ilaçlar ile tümör gelişimine sebep olan mekanizmalardan sadece birkaçını bloke edebilirken, henüz belki de tıbbın keşfedemediği onlarca mekanizma çalışmaya devam ediyor ve kanserin büyüyüp çoğalmasını engelleyemiyoruz. Sonuç; bizi yoran üzen kemoterapi sürecine maruz kalmak, birkaç tedavinin uygulanması ve hatta kontrol etmekte zorlanılan bir kanser.

BİZİ KANSERE İTEN SEBEPLERİ BULMALIYIZ

BİZİ KANSERE İTEN SEBEPLERİ BULMALIYIZ

Bizi kansere veya diğer kronik hastalıklara iten sebepleri bulmaz ve değiştirmezsek sonrasında hastalığımızın nüksetme ihtimalini minimalize edemeyiz. Tedavi sonrası hayatımıza kaldığımız yerden devam etmemiz önemli. Ancak neleri yanlış yaptığımızı bulup düzeltmemiz, hayatımızı bir anlamda yeniden düzenlememiz gerekiyor, aksi takdirde hastalığın nüks etmesi kaçınılmaz olabilir. Kanser multi uzmanlık gerektiriyor; onkoloji, psikoloji, diyetisyen, fizyoterapi, radyoloji, vs vs...