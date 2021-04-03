Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Kasım’daki gibi bir dalga yaşamayalım

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun video ile yayınladığı mesajdaki sözleri şöyle:

"İstanbul çok büyük bir şehir, megapol. Öyle olunca hareketliliği de çok. Üstelik kavşak noktalarından bir tanesi hem ülkemiz için hem de dünyanın kavşak noktalarından bir tanesi. Yoğun ve hareketliliği olan bir nüfusumuz var. Bizim halen daha pozitif oranlarımız artmakta. Tabi bunun bir seyri olduğunu Kasım ayındaki salgının seyri ve Mart-Nisan'daki artış oranlarına ve seyrine bakıp analiz yapıyoruz. Bu analiz neticesinde de bunun birkaç hafta daha en fazla yükseleceğini ve sonrasında düşüşe geçeceğini öngörüyoruz. Bu yükselme şiddeti ve süresi insanların uyumuna da bağlı. Bu çok önemli bir şey. Yani bizim önümüzdeki Nisan'ın ortasından itibaren vaka sayılarındaki artışın düşeceğini ön görüyoruz ama bu Kasım ve Mart'taki simülasyonun karşılığındaki ön görümüz bu. İnsanlar buna uyum gösterirse bu süreç daha da kısalabilir."

"Türk toplumu bu konuda şu salgınla mücadelede dünyaya örnek olan toplumlardan birisi. Sağlık sistemiyle, ekonomik gücüyle. Emin olun dünyanın en iyi salgınla mücadele veren ülkelerinden bir tanesiyiz. İstanbul'da sadece bir senede 6 bin 30 yatak ilave edildi. 8 tane hastane açıldı. Yani devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki yönetimimizin sağlıkla ilgili yok yok dedirtmediler bize hiç. Toplumun da bu uyumu gösterdiği sürece bu salgınla mücadelede başarısızlık şansımız yok. İnsanların Kasım'daki gibi gerçekten büyük bir dalga yaşamamamız için özellikle şu 15-20 günde çok hassas olmasını bekliyoruz. Esasında olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Sağlık çalışanları da çok çaba harcıyorlar, çok efor sarf ediyorlar. Emin olun aşılama çalışmaları da inşallah daha yüksek seviyeye ulaştıktan sonra Haziran ayına çok rahat gireceğimizi ben öngörüyorum. Toplumun ve sağlık çalışanlarının çabasını inşallah alacağız."