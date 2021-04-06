Sarı mucize cildi yatıştırıyor, gençleştiriyor

Homeopati ve aromaterapi konularında eğitim almış Radyoloji Uzmanı Dr. Müge Uğurlu, ölmez çiçeğinin sağlık alanındaki kullanımı hakkında bilgiler verdi…Bilimsel ismini (Helichrysum) Yunanca 'helios' (güneş) ve 'krysos' (altın) kelimelerinden alır. Saplarında bulunan bir bileşikten ötürü koparıldığında bile çürümeden kalmasından dolayı ölmez çiçeği adını almıştır. Anadolu'da 'Altın çiçek', 'Altın otu', 'Herdem taze', 'Solmaz çiçek' gibi isimlerle de anılır.Akdeniz ülkelerinin bol güneş alan bölgelerinde, kuru, kayalık veya kumlu zeminde yetişir ve diğer bir yöresel adı güneş otu olan bu çiçek, güneşe çok fazla ihtiyaç duyar.Ölmez çiçeğinin esansiyel yağı dermokozmetik amaçlarla kullanılır. Çiçeklerinden, buhar distilasyonu yöntemiyle elde edilen esansiyel yağı, açık sarı renkli ve altın tonlarında, bal ve çay kokusunun hissedildiği, güçlü meyvemsi bir kokuya sahiptir.Dermokozmetikte kullanılan esansiyel yağının kalitesi, gördüğü güneş ve hasat zamanıyla da çok yakından ilgilidir. Esansiyel yağı, cilt üzerinde kuvvetli antiaging (yaşlanma karşıtı) etkisinin yanında yüksek antioksidan içeriği ile serbest radikallere karşı savaşarak cildin sağlıklı görünümünü ve yapısını destekler.Akne izlerini azaltmaya yardımcı, antifungal, antibakteriyel, hücre yenileyici, antienflamatuar (kızarıklık giderici ve yatıştırıcı) özelliklere de sahiptir. Üstelik sadece kadın değil, erkek ciltlerine de faydalıdır.Ölmez çiçeği, cildi yaşlanma etkilerinden ve koyu leke oluşumundan korur. Güneşten zarar görmüş cildi onarmaya yardımcı olur. Cildi nemlendirir.parfümlerde, mumlarda mekanları kokulandırmak için veya masajda kullandığımız yağların çok ötesinde, tamamen doğal bir tedavi yöntemidir.Yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip olan aromaterapinin günümüzdeki tıbbi ve dermokozmetik alandaki kullanımını ise Fransız kimyager Dr. René-Maurice Gattefosse geliştirmiştir.Aromaterapi, hem duygusal hem de fiziksel bulgular bir arada değerlendirilerek yani bütünsel yaklaşımla kişiye özel uygulanılabilir.Oldukça geniş medikal kullanım alanına sahiptir.Aromaterapide yağlar bitkilerin; çiçek, yaprak, kök, tohum, kabuk, reçine gibi kısımlarından elde edilir.Aromaterapide iki türlü yağ kullanılır.Buhar distilasyonu (damıtma) ile elde edilen esansiyel yağlar ve mekanik yöntemler (soğuk pres) ile elde edilen sabit yağlar.Esansiyel yağlarda bitkinin en kıymetli etken maddeleri vardır ve güçlü içerikleri nedeniyle kullanılacak dozlar çok önemlidir.Bu yüzden esansiyel yağlar sadece doktor ve eczacıların önerisi ile kullanılmalıdır.Ayrıca esansiyel yağların elde edilme yöntemleri de çok zor olduğu için çok değerlidir. Örneğin 500 kg. ölmez çiçeğinden sadece 1 kg. esansiyel yağ çıkmaktadır.