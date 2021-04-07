Pul biberli yoğurt, sirke ve limonlu su yağları eritmez!

Vücut yağlanması, genetik faktörlere, beslenme, yaşam alışkanlıkları, ilaç kullanımı ve bazı hastalıklara bağlı pek çok faktörle de meydana gelebilen, yaşamı tehdit edebilen olumsuz bir durumdur. Klinik öykülerde, vücuttaki belli bölgelerde istenmeyen yağların toplanmasına lipodistrofi denilmektedir. Bölgesel zayıflama diyetleri gerçek mi? Yoksa bir peri masalı mı? Bölgesel yağlanmadan nasıl korunabiliriz? Beslenme ve diyet uzmanı, Gizem Görmüş adım adım anlattı…

NEDEN OLUR?

Basen, kalça ve göbek gibi bölgelerde daha sık yağ birikimi yaşanır. Bu durum genetik faktörle de doğru orantılıdır. Karın ve bel çevresinde ise genellikle metabolik veya hormonal etkenlere bağlı fazla yağ birikimleri oluşur.

Doğum ve doğum sonrası, hareketsiz yaşamdan kaynaklı nedenlerden de bölgesel yağların oluşumu da bir diğer sebepler arasındadır. Hormonal ve metabolik etkenlerle kazanılan yağlar, bel ve göbek bölgesinde eritilmesi en zor yağlar arasındadır. Klinik sağlık öyküsü ve Biyokimyasal veriler ile beraber, endokrinoloji Uzmanı ile Beslenme ve Diyetetik birimi kontrolünde uygun bir diyet ile yok edilmesi mümkündür. İkinci en zor kaybolan yağlanma doğum sonrası bel, göbek ve kol yağlanmasıdır.İki durumda da uygun diyet tedavisi ve spor programı esastır.

BÖLGESEL ZAYIFLAMA BİR PERİ MASALI MI?

Biz diyetisyenlerin, en çok duyduğu sorulardan iki tanesini paylaşmak isterim; "Basen bölgemdeki fazlalıklardan nasıl kurtulurum?" ya da "Göbek bölgemdeki yağları nasıl eritebilirim?"Bilinen iki tip vücut vardır.

Elma tipi vücut, yağlanmanın göbek ve bel çevresinde, armut tipi vücut ise yağlanmanın kalça ve basen bölgesinde olduğu vücut tipidir. Genetik yatkınlıklarımız vücudumuzun yaşam boyu şekillenmesinde rol oynar. Ergenlik döneminden sonra yağ hücrelerinin sayısı sabitlenir. Böylece yetişkinlik döneminde sağlıklı beslenme ve spora dikkat etmek, uzman görüşü almak gerekir. Her insan belli dönemlerde vücudu için sihirli bir deyneğin kendisine dokunmasını ister. Özellikle bahar aylarında yaza hazırlık amaçlı yapılmak istenen diyetlerde, bölgesel zayıflama mucizesi karşımıza çıkıyor. Sosyal medya ve televizyonda çeşitli ilaçlar, kremler ve gıda takviyeleri toplumumuzda boş umutlara sebebiyet veriyor. İki farklı vücut tipi olduğunu belirtmiştim, siz kilo vermeye karar verdiğinizde sadece göbek bölgesinden veya sadece kalça bölgesinden kilo veremezsiniz. Elma tipi bir vücut, armut model vücuda ya da tam tersi duruma dönüşmez. Sadece küçük bir elma tipi ya da armut tipi ile sonuç elde edersiniz. Beslenme ve diyet tedavileri bütünseldir, bölgesel zayıflama efsanedir, peri masalıdır.

Bölgesel yağlanmadan korunma adımları:

1- Yetersiz ve dengesiz beslenmeye dikkat!

Bölgesel yağlanma ve dengesiz beslenme birbirini tetiklemektedir. Eğer yetersiz ve dengesiz besleniyorsak, bölgesel yağlanma ilerleyen dönemlerde hayati riskler oluşabilmektedir. Öğün sayısını 6 öğün 3+3 yerine, 2 ana 1 ara ya da 2 ana 2 alternatif ara olarak kullanmalıyız. Belli bir bölgedeki yağ miktarını azaltan diyet yoktur. Genel bölgesel yağları eriten sağlıklı beslenme programları vardır. Diyet planınızı, ketojenik veya ergojenik diyetten çok intermident fasting düzenine ek ilaveli probiyotikli diyetler uzmanlar tarafından planlanmalıdır.



2- Beslenme şekli çok önemlidir

Mikro besinler olarak adlandırılan vitaminler, mineraller ve anti-oksindanlar ile zenginleştirilmiş bir diyet uygulandığında bölgesel yağlama sorunları ve buna bağlı olarak gelişen hastalıklara yakalanma oranı önemli ölçüde düşmektedir.



3- Pul biberli yoğurt, sirke ve limonlu su yağları eritmez!

Uzun zamandır hastalarımızdan duymaktayız. Aç karnına limonlu sıcak su içen ya da pul biberli yoğurt tüketen... Bu tip yanlış kürler, bir sağlık problemini tetikleyebilir ya da mideye zarar verebilir. Örneğin; sabah aç karnına içilen sıcak limonlu su ya da biberli karışımlar, zaten asidik olan mide sıvısının daha da asidik olmasına, bununla beraber mide duvarının aşınıp, gastrit, reflü hatta gastrointestinal sistem kanamalarına sebep vermektedir. Başka dallarda uzman olan kişiler belli çözelti ya da ürünlerin, bölgesel yağları erittiği görüşünde. Kesinlikle Hiç bir besinin ya da grubun fazla ya da özellikle tüketilmesi, bu durumun önüne geçmiyor. Lütfen tüketim şekilleri ve miktarları beslenme uzmanlarına danışarak uygulayınız.



4- Probiyotik kullanımı ve vitaminlerin rolü



Araştırmalara göre, bölgesel yağlanmadaki diyet tedavilerinde probiyotik kullanımının bölgesel yağlanmayı yüzde 34 engellediği, şişkinliği azalttığı, kabızlık, kansızlık, A vitamini ve çinko yetersizliklerinin önlenmesinde büyük rolünün olduğunu kanıtlıyor. Balık, havuç, kuru bakliyat tüketimi, kuruyemiş grupları, süt, yoğurt, peynir, ayran, kefir örnek verilebilir. Bunun yağlanma oranı ile beraber, diyetisyeninizin düzenlediği diyet programlarınıza gece yatmadan 30 dakika önce kapsül ya da saşe formatında probiyotik takviyesi ve suda eriyen vitamin suplementleri bölgesel yağlanmayı azaltmada fayda sağlayacaktır.

5- Bölgesel yağlanmada yeni diyetetik bakış: 'Epigenetik beslenme'

Hastalıklar ile beraber, bölgesel yağlanmada epigenetik beslenme (genetik yapıya uygun beslenme) ile doğru orantılıdır. DNA yapımız ve gen şifremiz aslında bize hangi gıdaların şifa hangi gıdaların zehir olabileceğinin göstergesidir. Viral enfeksiyonlarda, obezite, diyabet, astım ve alerjik tepkimeleri olan kişilerin immün sistemlerini daha çabuk yakaladığı bu kişilerin beslenme soygeçmişlerine araştırmalar ile bakıldığında karbonhidrat ağırlıklı ve glikoz formalizeli besinler ile beslendiklerine rastlamaktayız. Bu da aslında bölgesel yağlanmaya, oradan da hastalıklara kapı açmaktadır. Epigenetik beslenmede; interlokin sistemleri bizim bağışıklık sistemimize etki eden hormonlar gurubudur ve bu sistemde özellikle vücut yağlanmasını engelleyen ve bazı gıdalarda bulunan Quercetin pigmenti hem yağlanmayı engellemekte hem de bağışıklığı güçlendirmektedir. Yeşil çay, kuru bakliyatlar, balık ve light süt grubu örnek verilebilir.



6- Fiziksel aktiviteyi artırın

Fiziksel aktivite olarak önerilen, en az haftanın 3-4 günü 45 dakikalık orta tempolu bir yürüyüştür. Fakat bunları yapamıyorum vaktim yok diyorsanız bir yerden bir yere giderken yürüyen merdivenler yerine normal merdivenleri tercih edin, size yakın olan markete değil bir sonraki uzak markete gitmeyi tercih edin, otobüsten bir durak önce ya da bir durak sonra inin. Bunların dışında bulunduğumuz pandemi döneminde, online olarak bulabileceğiniz ve evde rahatlıkla yapabileceğiniz fiziksel aktivite videolarını takip edebilirsiniz. Bölgesel olarak spesifik hareketler için, bir spor hocasından size uygun hareketi öğrenerek destek alabilirsiniz.