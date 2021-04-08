Uzman isim mutasyonlu virüsün 3 farklı belirtisini açıkladı ve uyardı: ‘Türkiye’ye özgü bir mutasyon olabilir’

"ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE ZİRVEYE TIRMANIŞ VAR"

Prof. Dr. Vefik Arıca: "Vaka sayıları gittikçe artıyor. Ölüm sayıları ülkemizde nisan ayı itibariyle hızlı bir artış yaşandı. 1. Dalganın 3.pikinin tam zirvesini görmüş değiliz. Bu zirve nerede sonlanacak, çizgi çekecek ve aşağı inecek onu bilemiyoruz. Şu anda vaka sayıları 55 bin civarında ve ölüm sayıları neredeyse 300'e ulaşmış durumda. Hatta önceki tabloyla karşılaştırdığımızda vaka sayılarının ortalama 3 kat, ölüm sayılarının da 2 kat arttığını görüyoruz. Bir ay içerisinde çok hızlı bir şekilde zirveye tırmanış var. Bu zirvenin ne zaman sonlanacağının bilmiyoruz. Tabloya göre zirve bir yere doğru gidip orada sabit durup daha sonra aşağı yönlü kayması bekleniyor. 1.zirvede böyle oldu, 2. Zirvede daha hızlı vurdu, 3.zirve çok daha büyük geliyor. Bizim umudumuz zirvenin son zirve olmasıdır.

Toplum bağışıklığı oluşması için ilk yapılacak şey maskeye sıkı sıkı sarılmamız, sosyal mesafeye, hijyene uymamız ve en önemlisi de aşılama hızını bir an önce artırmamız gerekiyor." diye belirterek sözlerine devam etti.