Uzman isim mutasyonlu virüsün 3 farklı belirtisini açıkladı ve uyardı: ‘Türkiye’ye özgü bir mutasyon olabilir’

Koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Ülkemizde görülen İngiltere mutasyonu vaka sayılarında ciddi artışa neden oldu. "İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da da olduğu gibi vaka sayıları artıkça ve belli bir sayının üstüne çıktıkça virüsün mutasyona uğrama olasılığı artıyor" diye belirten Prof. Dr. Vefik Arıca, mutasyonlu virüsün 3 farklı belirtisi olabileceğini söyleyerek, sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte uzmanından dikkat çeken açıklamalar…
"ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE ZİRVEYE TIRMANIŞ VAR"
Prof. Dr. Vefik Arıca: "Vaka sayıları gittikçe artıyor. Ölüm sayıları ülkemizde nisan ayı itibariyle hızlı bir artış yaşandı. 1. Dalganın 3.pikinin tam zirvesini görmüş değiliz. Bu zirve nerede sonlanacak, çizgi çekecek ve aşağı inecek onu bilemiyoruz. Şu anda vaka sayıları 55 bin civarında ve ölüm sayıları neredeyse 300'e ulaşmış durumda. Hatta önceki tabloyla karşılaştırdığımızda vaka sayılarının ortalama 3 kat, ölüm sayılarının da 2 kat arttığını görüyoruz. Bir ay içerisinde çok hızlı bir şekilde zirveye tırmanış var. Bu zirvenin ne zaman sonlanacağının bilmiyoruz. Tabloya göre zirve bir yere doğru gidip orada sabit durup daha sonra aşağı yönlü kayması bekleniyor. 1.zirvede böyle oldu, 2. Zirvede daha hızlı vurdu, 3.zirve çok daha büyük geliyor. Bizim umudumuz zirvenin son zirve olmasıdır.
Toplum bağışıklığı oluşması için ilk yapılacak şey maskeye sıkı sıkı sarılmamız, sosyal mesafeye, hijyene uymamız ve en önemlisi de aşılama hızını bir an önce artırmamız gerekiyor." diye belirterek sözlerine devam etti.
"TÜRKİYE'YE ÖZGÜ MUTASYON OLMASI YAKINDIR"
Arıca: "İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da da olduğu gibi vaka sayıları artıkça ve belli bir sayının üstüne çıktıkça virüsün mutasyona uğrama olasılığı artıyor. Ülkemizde de vaka sayıları 55 bin, 60 bine doğru tırmanıyor. Bu nedenle ülkemize özgü bir mutasyondan bahsetmek mümkün olabilir. ABD'den sonra en çok vaka görülen ülke Brezilya'da ölüm sayısı 4 binin üzerindeydi, bu nedenle de mutasyon oluştu. Türkiye'de ülkeye özgü ya da bölgeye özgü bir mutasyon olmuştur ya da olması yakındır. Bunu tespit edecek olan da Sağlık Bakanlığı yetkilileridir" dedi.
"MUTASYONLU VİRÜSÜN PCR NEGATİFLİK ORANI BİRAZ DAHA UZUN SÜREBİLİYOR"
Vefik Arıca: "Ülke olarak İngiltere mutasyonuyla savaşıyoruz. Güney Afrika ve Brezilya mutasyonu çok fazla bulaşmadı. En tehlikeli ve ölümcül olanı da Güney Afrika mutasyonu, ülkemizde yayılmadı bu da iyiye işaret. Mutasyonlu virüsün normalde PCR negatiflik oranı biraz daha uzun sürebiliyor. Bilimsel yayınlar çok kuvvetli olmamakla beraber pozitifliği 1-2 gün daha uzayabiliyor. Şu an İngiltere mutasyonunun bulaştırıcılığı 13 güne kadar uzayabiliyor. Sağlık Bakanlığı, 10 gün karantina diyor ama 10 günün sonunda PCR pozitifliğini takip edip, eğer halen pozitif ise 2 günde bir test yapılıyor negatif olana kadar. Bu özellikle hastanelerde yatan vakalarda bu yapılıyor. Bazen 20 – 21. günde bile pozitiflik gördüğümüz vakalar var. 13 gün ortalama bir gün sayısı, 7.günde de negatiflik görülebiliyor, 21.güne kadar da çıkabiliyor" diye belirtti.
"DEĞİŞİK MUTASYONLAR BİR ARAYA GELEREK, AYNI VİRÜSE ETKİ EDEBİLİYOR"
Prof. Dr. Arıca: "Özellikle dün 50 bin vaka sayısını gördük riskli ve psikolojik sınırı geçmiş durumdayız. İngiltere mutasyonu dışında da birtakım ülkemiz yönelik mutasyonlar bu haftadan itibaren bahsedilebilir. Hatta değişik mutasyonların bir araya gelerek, birkaç mutasyonun aynı virüse etki edebileceğini biliyoruz. Brezilya'da çıkan bir yayında virüsün 18 değişik mutasyonunun birleşip daha da kuvvetlenerek çıkan bir virüsten bahsediliyor. Bunun içinde İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'nın kendine özgü mutasyonları birleşerek, 18 farklı mutasyonun güçlü özellikleri birleşerek yeni bir mutasyon olduğu konuşuluyor. Ülkeler arası giriş çıkışlarda bu mutasyonları tespit edebilmek ve engellemek en ideal yol olacaktır. Mesela İsrail en son aldığı kararla iki doz aşılı ve antikor düzeyi yüksek olan kişiler dışında ülkeye girişi çıkışlar yaşanmıyor. Ülkemiz için de bu kural önümüzdeki günlerde konuşulacaktır.
Mutasyonların haddi hesabı yok. Şu anda vakaların nerdeyse yüzde 80'i İngiltere mutasyonu. Aslında İngiltere mutasyonu ülkemize girmemiş olsaydı vaka sayıları nerdeyse 5'te 1 oranında olurdu. Bir mutasyon üçüncü zirveyi bozmuş oldu."
"BURUN AKINTISI, HAPŞIRMA VE TİTREME"
Prof Dr. Vefik Arıca, mutasyonlu virüste görülen 3 farklı belirtiyi açıklayarak sözlerine şöyle devam etti: "Mutasyonlu virüs, normal virüsten farklı belirtiler gösteriyor. Mutasyonu olmayan virüste burun akıntıları çok görmüyorduk. Ateş görüyorduk ama titreme görmüyorduk. Mutasyonlu virüste burun akıntıları, hapşırma ve ateşle birlikte titreme şikayetleri, farklı 3 semptom olarak görülmektedir. Önceden burun akıntısı ve hapşırma gördüğümüzde alerjik ya da gribal var diyordu fakat mutasyonlu virüste burun akıntısı, hapşırma ve titreme İngiltere mutasyonu olabilir. Ateş, öküsürük, mide bulantıları ve kusma diğer virüste vardır ek olarak bu üç belirti görülebilir."
"ÇOCUKLARDA 4-6 HAFTA SONRA ÖLÜMCÜL MIS-C HASTALIĞIYLA ORTAYA ÇIKABİLİR"
Prof Dr. Arıca: "İngiltere mutasyonu çocuk vaka sayılarını artırdı. Hatta son birkaç ayda erişkin vaka sayılarıyla aynı oranda çocuk vaka sayıları da artmış oldu. Çocuklarda korkutucu olan virüs, 4-6 hafta sonra ölümcül MIS-C hastalığıyla ortaya çıkabilir. Yüksek ateş, vücutta dökülmeler, karın ağrısı, ishal, kusma, sıvı kayıpları oluşabilir. Bilinç bulanıklığı ve ölüme kadar giden vakalar bulunmakta. Bu nedenle tedbirlere eskisinden daha çok uymalıyız. Bizi kurtaracak diğer bir şey intranazal aşı, eğer sonbahara doğru yetişirse, burundaki virüsün gideceği bölgeyi kapatacağı için çok yüksek sayıda antikor ve koruma düzeyiyle burun için aşı kurtarıcı olacaktır. " dedi.