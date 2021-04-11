Sigaranın bir zararı da mideye !

Mide kanseri nedenleri nelerdir?

Çoğu kanserlerde olduğu gibi mide kanserinde de, kanser hücre çekirdeğinde bulunan DNA'sında bir hata (mutasyon) meydana geldiğinde başlar. Bu mutasyon hücrenin kontrolü kaybedip, hızlı büyümesi ve çoğalmasına neden olur. Biriken kanser hücreleri yakındaki yapıları istila edip tümör oluştururlar. Daha sonra, kanser hücreleri vücut geneline yayılmak için tümörden ayrılıp başka dokulara da sıçrayabilir.

Mide kanseri risk faktörleri nelerdir?

Reflü hastalığı olanlarda, şişmanlarda ve sigara içenlerde mide kanseri daha fazla görülmektedir. Tütsülenmiş ve salamura gıdalar açısından zengin beslenme tipleri ile mide kanseri arasında güçlü bir korelasyon bulunmaktadır. Meyve ve sebzeler açısından fakir beslenme tipi. Aflatoksin denen mantarın bulaşmış olduğu gıdaların yenmesi. Ailede mide kanseri öyküsü, helikobakter pilori enfeksiyonu, uzun süreli mide iltihabı, pernisiyöz anemi ve mide polipleri de risk faktörleridir.