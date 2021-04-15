Bamya tohumu faydaları nelerdir ve hangi hastalığa şifa kaynağıdır? Bamya tohumunun yararları ve besin değeri

Bamya her zaman restoran menülerinde olmayabilir, ancak son zamanlarda bamyanın sağlığınız için ne kadar iyi olabileceğine dair bir şey duyduysanız, bamya tohumunun birçok sağlık sorununa iyi geldiğini biliyorsunuzdur. Peki, bamya tohumu faydaları nelerdir, bu mucizevi besin hangi hastalıklara iyi gelir? Bu başlık altında, bamya tohumu faydaları özet olarak yer almaktadır.

BAMYA TOHUMU FAYDALARI

Antioksidanlar (ne yazık ki) beslenme topluluğunda bir moda sözcük haline gelmiş olabilir. Antioksidanlar, serbest radikallerle, kanser, yaşlanma, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları ve daha fazlasıyla bağlantılı kimyasal işlemlerin doğal yan ürünleri ile savaşan gıdalardaki hayati bileşiklerdir.

Bamya tohumunda, özellikle flavonoidler ve izokersetin adı verilen polifenoller bol miktarda bulunur. Polifenoller insan vücudu için çok önemlidir çünkü çok kritki görevlere sahiptirler. Polifenoller, kalbin işlevini ve sağlığını iyileştirir, kalp rahatsızlığı ve hasar riskini azaltır ve hatta beyin işlevini iyileştirir.

Kısacası bamya yemek cildinizin esnekliğini artırabilir (yaşlanmaya neden olan serbest radikallerle savaşarak), iltihabı azaltabilir, hastalık riskinizi azaltabilir ve hem kalp hem de beyin sağlığınızı iyileştirebilir.

BAMYA TOHUMU BESİN DEĞERLERİ

1/2 fincan dilimlenmiş, pişmiş bamya için:

Kalori 25

Diyet Lifi 2 g

Protein 1.52 g

Karbonhidrat 5,76 g

A Vitamini 460 IU

C vitamini 13.04 mg

Folik asit 36.5 mcg

Kalsiyum 50.4 mg

Demir 0.4 mg

Potasyum 256.6 mg

Magnezyum 46 mg

Bamya, sağlığınıza fayda sağlayan birçok antioksidan içerir.

Antioksidanlar, gıdalardaki serbest radikaller adı verilen zararlı moleküllerin neden olduğu hasarı ortadan kaldıran bileşiklerdir.

Bamyadaki temel antioksidanlar, flavonoidler ve izokersetin gibi polifenollerin yanı sıra A ve C vitaminleri olarak karşımıza çıkar.

Araştırmalar, polifenol oranı yüksek bir diyet yemenin kan pıhtılaşması ve oksidatif hasar riskinizi azaltarak kalp sağlığını iyileştirebileceğini gösteriyor.

Polifenoller, beyninize girme ve iltihaplanmaya karşı koruma konusundaki benzersiz yeteneklerinden dolayı beyin sağlığına da fayda sağlayabilir.

Bu savunma mekanizmaları beyninizi yaşlanma belirtilerinden korumaya ve biliş, öğrenme ve hafızayı geliştirmeye yardımcı olabilir.

Yüksek kolesterol seviyeleri, daha büyük bir kalp hastalığına işaret edebilir.

Bamya, sindirim sırasında kolesterole bağlanarak vücudunuza emilmek yerine dışkı ile atılmasına neden olan müsilaj adı verilen kalın jel benzeri bir madde içerir.

8 haftalık bir çalışma, fareleri rastgele 3 gruba ayırdı ve fareler %1 veya %2 bamya tozu içeren yüksek yağlı bir beslenme veya bamya tozu içermeyen yüksek yağlı bir beslenme programına tabi tutuldu.

Bamya ile beslenen farelerin dışkılarında daha az kolestrol olduğu tespit edildi ve toplam kan kolesterol seviyeleri kontrol grubuna göre daha düşüktü.

Bamyanın kalbe faydalı olmasının bir başka sebebi polifenol içeriğidir. 1.100 kişide yapılan 4 yıllık bir çalışma, polifenol bakımından zengin bir beslenme programını takip edenlerin kalp hastalığı ile ilişkili daha düşük inflamatuar belirteçlere sahip olduğunu gösterdi.

Kilo vermeye yardımcıdır

Özellikle kadınların kilo verme isteği bilinen bir durumdur. Bamya tohumu, kilo vermek isteyenler için kaçınılmaz bir fırsattır. Düşük bir kalori içeriğine sahip olduğundan kişilerin sürekli yemek yeme isteğini azaltır ve tok tutar. Bu sayede kilo verimi kolaylaşır. Öte yandan idrar söktürme etkisi vardır.