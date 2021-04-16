Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Evren Gökeşme uyardı

Dolgu ve botoksu olanlar son günlerde en çok bu sorunun yanıtını araştırıyor: "Covid-19 aşısı alerjik yan etkiye sebep olur mu?" İşte bu sorunun yanıtını Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Evren Gökeşme bilimsel verilere dayanarak açıkladı…

"Oldukça sık sorulan ve herkesin merak ettiği bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Covid 19 aşıları ile birlikte botoks ve dolguların etkileşimi olur mu? Botoksun zaten böyle bir tane gösterilmiş reaksiyonu yok. Aşılar yeni yapılmaya başlandığında Moderna aşısı yapılan kişilerde; o da 10 binde 2 oranında geçici hafif şiddetli kızarıklık ve şişlik reaksiyonları gösterilmiş.

Daha büyük gruplara aşı yapıldıkça gözlemler de gelmeye devam ediyor. Bu anlamda dermatoloji alanında önemli bir dergi olan Journal of Drugs in Dermatology dergisinin Nisan 2021 sayısında ciddi bir çalışma yayınlandı. 18 farklı ülkeden 106 hasta üzerinde yapılmış bir gözlemdi. Bu bize şunu gösteriyor; dermal dolgu uygulatmış Covid-19 aşılaması yapılan hastaların yan etki yaşama riskinde herhangi bir artış olmadığını gösteren bir çalışma. Tabii daha geniş insan gruplarında aşılanma yapıldıkça daha da çok tecrübelerimiz artacak ama şu anki veriler bu şekilde. Bu anlamda sizi bilgilendirmek istedim" diyerek hem hastalarını hem de sosyal medya kullanıcılarını sırf bu sebeple aşı olmaktan vazgeçmemeleri konusunda uyardı.