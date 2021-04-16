Ramazan’da sindirim sisteminizi koruyacak 8 altın kural

Ramazan ayında doğru beslenme programı uygulamamız, salgın sürecinin devam ediyor olması sebebiyle her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bağışıklık sisteminin güçlü olması ise sağlıklı çalışan bir sindirim sistemi ile mümkün olabiliyor. Ancak, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çalışırken, sindirim sistemimizi yormamamız gerekiyor. Aksi halde; gaz, şişkinlik, bulantı, kabızlık, ishal, yemekten sonra yorgunluk ve karın krampları gibi rahatsızlık veren ve günlük hayatımızı etkileyen pek çok sorun yaşanabiliyor. Yapılan en büyük hatalardan birinin iftarda çok büyük porsiyonlar tüketmek olduğunu söyleyen Emel Terzioğlu Arslan, sindirim sistemi bozukluklarının, sadece mide ağrısı ve bağışıklık gibi problemlere neden olmadığını vücudun enerjisini düşürerek dış uyaranlara karşı daha savunmasız kalmasına da neden olabileceğini belirtiyor.

"SİNDİRİM PROBLEMLERİ YAŞAM KALİTEMİZİ ETKİLİYOR"

Ramazan süresince, aç kalınan saatlerin ardından tercih ettiğimiz yiyeceklerin türü, miktarı hatta yemek yeme hızımızın bile sindirim sorunlarını ortaya çıkarabileceğini söyleyen Arslan, "Oruç tutarken kişinin kendisini sağlıklı hissetmesi için sahurda ve iftarda doğru besinleri, doğru miktarlarda tüketmesi büyük önem taşıyor. Yanlış beslenme düzeni, sindirim sisteminin iyi çalışmamasına ve yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkileyecek sıkıntılara neden olabiliyor. Özellikle uzun süre aç kalmamız, susuzluk, tercih ettiğimiz yemekler, geç saatlere denk gelen sahur vaktinde öğün yapıyor oluşumuz ve hareketsizlik gibi nedenlerden dolayı birçoğumuz mide ve bağırsak sorunları yaşayabiliyor. Bununla birlikte sindirim sisteminin iyi çalışmaması, bağışıklık sisteminizin zayıflamasına ve vücudumuzun savunmasız kalmasına neden oluyor. Bu da beraberinde farklı sağlık sorunlarını getiriyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, vücudumuzda bağışıklıktan sorumlu hücrelerin birçoğunun bağırsakta bulunmasıdır. Ramazanda yaşanan en yaygın sindirim sorunları; gaz, şişkinlik, bulantı, kabızlık, ishal, yemekten sonra yorgunluk ve karın krampları olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunların önüne geçmek ve Ramazan ayını keyifli bir şekilde geçirmek, doğru beslenme ile mümkün." dedi.

Emel Terzioğlu Arslan'dan Ramazan'da sindirim sistemimizi koruyacak öneriler: