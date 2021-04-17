Aşı randevusu nasıl alınır? E nabız ve MHRS ile aşı randevusu alma ekranı burada!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama süreciyle alakalı olarak hizmetin hız kesmeden devam ettiğini duyurdu. Yapılan son açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde saat 24.00'e kadar Kovid-19 aşısı randevusu verildiğini belirterek, sırası gelenleri vakit geçirmeden aşılanmaya çağırdı. Aşı olmak isteyenler Covid aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Kişiler sistemin açılmasıyla beraber e-Devlet, MHRS, SMS, Telefon araması ile koronavirüs aşı randevusu alabiliyor. İşte covid aşı randevusu alma ekranı ve detayları…

COVİD AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgın sürecinde aşılama süreci hız kesmeden devam ederken covid aşı randevusu alma ekranı yoğunluğu sürüyor. Covid aşı randevusu almak isteyen vatandaşların Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) https://www.mhrs.gov.tr resmi internet sitesine giriş yapmaları veya 184'ü aramaları yeterli olmaktadır.

COVID AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Covid aşı randevusu almak isteyen vatandaşların Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) https://www.mhrs.gov.tr resmi internet sitesine giriş yapmaları veya 184'ü aramaları yeterli olmaktadır.

AŞI RANDEVUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINIR MI?

Aşı için randevu almak isteyen vatandaşlar e-Nabız ve e-Devlet sistemleri üzerinden randevu alınıp alınamayacağını da merak ediyor. Turkiye.gov.tr ya da e-Nabız'dan giriş yapan vatandaşlar, arama bölümüne MHRS yazarak yönlendirildikleri ekrandan da başvuru yapabilmektedir.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve kişisel şifre ile giriş yapılır. Ardından "Randevu Al" butonuna tıklanır. Açılan pencereden "Aşı Randevusu Al" seçeneği tıklanır. MHRS aşı randevusu alma ekranı açıldığında hastane veya aile hekimliği tercihi yapılarak randevu işlemi tamamlanır.

AŞI SIRASI GELDİĞİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar aşı durumunu e-Nabız hesabından ya da 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilir. Kısa mesaj için ASI yazıp boşluk bırakıp, T.C. Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp göndermek gereklidir.