Baş ağrısı için bergamot ve nane yağ

Ramazan'da uykusuzluk, sinirlilik gibi somatik belirtiler meydana gelebilir. Bu durumlarla başa çıkmak için aromaterapiden faydalanmak mümkün. Aromaterapi Uzmanı Eczacı Özlem Pamuk Yıldız, rahat bir Ramazan ayı geçirmek için bitkilerden nasıl faydalanılacağını anlattı…Ciddi reflü hastası olan kişiler iftar ve sahurdan yarım saat sonra 1 çorba kaşığı nane hidrolatı içerlerse bu sorun ortadan kalkar. Şiddetli hazımsızlık için yine nane ve portakal yağı birer damla olacak şekilde karına sürülebilir. İsteyenler bir iki damla bu yağlardan bala ya da zeytinyağına karıştırıp oral olarak tüketebilir.İrritabl bağırsak, hassas midebağırsak sistemi olan kişiler; gaz, şişkinlik, spazm problemleri için melissa hidrolatını birer çorba kaşığı olacak şekilde içebilir. Ayrıca bu hidrolat sinirlilik hali yaşayanlar için de onlara iyi gelecek bir öneri.Ramazan'da yaşanan sorunlardan biri de uykusuzluk... Uykudan uyanıp yemek yendiği için uyku problemleri ortaya çıkabiliyor. Buna bağlı olarak ertesi gün sinirlilik, baş ağrısı vb. somatik belirtiler ortaya çıkabiliyor.Oruç tutarken gün içinde sinirlilik, baş ağrısı vb. durumlar için bergamot, nane yağı iki avuç arasında ısıtılarak şakaklara ve enseye sürülebilir.Yemekle beraber kanda hızla yükselen şeker, hafif bir tansiyon yükselmesiyle birlikte baş ağrısına neden olabilir. Bu durumda iftarda 1 dml. nane yağı içilmesi hem baş ağrısını giderir.Oruç, özel hastalıkları olanlar hariç vücut fizyolojimiz için iyi ve sağlıklı bir şey aslında. Otofaji (selfeating, kendi kendini yeme) başlar; yani yaşlanmış, zarar görmüş hücrelerini ve organellerini (hücre içi organlarını) yine kendi hücrenin kendi enzimleriyle sindirir. İşte bu aynı zamanda eski, yaşlı hücreler yerine yenisinin gelmesi demektir. Bu da yaşlanma karşıtı bir harekettir.