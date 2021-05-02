Gıda takviyesi seçerken komşunuza değil eczacınıza danışın

Bahar aylarının başladığı Mart-Nisan aylarında artan enfeksiyon hastalıkları ve Covid-19 pandemisi nedeniyle gıda takviyelerine olan talep neredeyse ikiye katlandı. Günümüz koşullarında yetiştirilen besinlerin vücudumuz için yeterli miktarda vitamin-mineral oranını karşılayamadığının altını çizen Uzman Eczacı Özlem Sezer, takviye edici ürünleri almanın önemli ancak doğru olanının seçmenin daha da önemli olduğunu anlattı…

DOZLAR KİŞİYE ÖZGÜ OLMALI

Uzman Eczacı Özlem Sezer; "Koronavirüs başta olmak üzere enfeksiyon hastalıklarının arttığı bu günlerde, sağlığımızı korumanın en önemli yolu güçlü bir bağışıklık sisteminden geçiyor. İnsanlar bu süreçte ilaç kullanımın yanı sıra sağlıklarını korumak ve hastalıkları önlemek için bağışıklık sistemini güçlendirici preparatlara yöneldiler. Bahar ayları hasta olma riskimizin daha da arttığı bir dönem. C, D vitamini, çinko, kuersetin, kara mürver ve beta-glukan en sık talep gören gıda takviyelerinden. Doğru olan; vitaminler, mineraller veya fonksiyonel gıdaların doktor önerisi ve eczacı danışmanlığında alınması. Takviye edici gıda kullanımı kişiye özgü doz ve sürede olabiliyor. Kişinin hastalıkları, kullandığı ilaçlarla etkileşim, yan etkiler gibi konular değerlendirildiğinde gıda takviyelerinin mutlaka bir sağlık profesyonelinin denetiminde kullanılması gerekiyor" dedi.

DÜZENLİ UYKU ÖNEMLİ

Uzman Eczacı Özlem Sezer ayrıca güçlü bir bağışıklık için de tavsiyelerde bulundu: "Dengeli beslenme, düzenli uyku, stressiz yaşam ve fiziksel aktivite. Bununla birlikte, vücut fonksiyonlarının normal bir şekilde çalışması için bazı makro ve mikro besinlerden faydalanarak da immun sistemimizi koruyabiliriz."