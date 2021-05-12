Uyandığında sulu burun akıntısı varsa alerjisi olabilir

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Timur Batmaz, hava yolu ile alınan alerjenlerinin neden olduğu alerjik rinit veya toplumda bilinen adı ile saman nezlesinin birçok nedeni olduğunun altını çizerek; "Anne-babada alerjik rinit varlığı çocuklar için bir risk faktörüdür. Bunun yanı sıra; genç anne yaşı, çoğul gebelik, düşük doğum ağırlığı ve gelişme geriliği gibi faktörler de alerjik rinit gelişiminde etkilidir. Erken yaşlarda egzama varlığı da alerjik rinit açısından risk faktörü. Bunların aksine; çok kardeşi olanlarda veya çocukluğunda hayvanlar ile iletişimi olanlarda alerjiye yatkınlık ve alerjik rinit daha az görülüyor" diyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Timur Batmaz, alerjik rinit ile ilgili şu bilgileri de verdi…

Çocuğunuzda özellikle sabahları uyandığında hapşırık, burunda ve gözlerde kaşınma, gözlerde yaşarma, sulu burun akıntısı gibi şikayetler varsa bu bir ev tozu alerjisinin varlığını işaret eder. Aynı şikayetlerinin yılın belli zamanlarında ortaya çıkıyor olması ise mevsimsel bir alerjik riniti düşündürebilir. Alerjik rinit tanısında ve başka hastalıklardan ayırıcı tanısında nazal endoskopi yani burnun ışıklı kameralar yardımı ile muayenesi önemlidir.

GEREKİRSE TEST TEKRARLANMALI

Alerjik rinit tanısını desteklemek için birtakım testler kullanılabilir ki bunlardan en önemlisi ve en faydalısı 'Deri Prick Testi'dir. Hastalığın tanısı yüzde 85 oranında anamnez ve fizik muayene ile konulabilirken 'Deri Prick Testi' alerjenin ne olduğunun belirlenmesinde önemlidir. Hastanın şikayetleri alerjik riniti işaret ederken, Deri Prick Testi'nin negatif çıkması, alerjik rinitin varlığını ekarte ettirmez. Böyle bir durumda test tekrarlanmalı veya test yapılmadan önce test sonucunu etkileyebilecek ilaçların kullanılıp kullanılmadığı sorgulanmalıdır.

ŞİKAYETLER 6 AY DAHA DEVAM EDER

Alerjenin belirlenmesinden sonra yapılacak ilk iş ise alerjenden kaçınmaktır. Gerek ev tozu, gerekse polen alerjisinde bu tip alerjenlerden kaçınmak çok mümkün değildir. Korunma önlemlerinin en faydalı olduğu durum evcil hayvan alerjileridir. Evcil hayvanın evden uzaklaştırılması ile çözüm sağlanabilir. Ancak evcil hayvanın evden uzaklaştırılmasından sonra ortalama 6 aya kadar şikayetler devam edebilir.

DAHA SIK HASTALANACAĞI ANLAMINA GELMEZ

Çocuğun alerjiye yatkın veya alerjik rinitinin olması onun diğer çocuklara nazaran daha sık hastalanacağı anlamına gelmez. Çocuğun okul, kreş gibi kapalı ortamda bulunuyor olması, kış mevsimi, çevre kirliliği, pasif sigara içiciliği sık hastalanma nedenleri arasında sayılabilir ancak alerjik rinit bu sebepler arasında değildir.

AŞI TEDAVİSİ DÜŞÜNÜLEBİLİR

Alerjik rinit tedavisinde eğer tespit edilebilmiş bir alerjen var ise mümkün olduğunca alerjenden kaçınılmalıdır. Medikal tedavi içerisinde sadece şikayetleri gidermeye yönelik tedaviden, hastalıktan tamamen kurtulmayı hedefleyen Immunoterapi'ye (aşı tedavisi) kadar geniş bir yelpaze vardır